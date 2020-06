La production d’Avatar 2 provoque le chaos en Nouvelle-Zélande Favoritisme politique.

Selon les rapports, la production d’Avatar 2 provoque un drame en Nouvelle-Zélande. James Cameron et son équipage ont récemment été autorisés à rentrer dans le pays, ils sont donc arrivés sous peu.

Pour l’instant, Cameron et l’équipe sont en quarantaine obligatoire de 2 semaines. Ils pourront rentrer au studio dans moins d’une semaine.

Mais de nombreux résidents et hommes d’affaires néo-zélandais ne sont pas satisfaits de cette décision de reprendre le tournage. C’est parce qu’ils pensent que cela semble mettre en évidence un certain «favoritisme politique».

Comme d’habitude, la Nouvelle-Zélande est l’un des premiers pays à essayer de reprendre les affaires, mais leurs frontières sont toujours verrouillées pour s’assurer que tout est stable.

De plus, les productions hollywoodiennes et d’autres industries ont besoin de dérogations du gouvernement pour traverser la frontière et se remettre au travail. Avatar 2 l’a demandé, et il a été accordé, tandis que d’autres industries ont eu du mal à obtenir ces dérogations pour le travail.

En conséquence, le chef de l’ACT, David Seymour, a qualifié cette décision d ‘«insulte aux travailleurs néo-zélandais».

Une photo d’Avatar 2

Pourquoi Avatar 2 a-t-il obtenu une approbation?

Il a déclaré: «Un rapport est venu selon lequel neuf des dix dérogations à la frontière de la Nouvelle-Zélande sont refusées. Mais, Avatar 2 n’a eu aucun problème à les obtenir car c’est une production massive.

Ainsi, cela créera beaucoup d’emplois pour les habitants et ajoutera de l’argent à l’économie, ce qui est très nécessaire pour le moment.

La porte-parole du développement économique du Parti national, Judith Collins, a déclaré qu’elle n’était pas contre l’exemption accordée à l’équipage d’Avatar 2, notant que l’économie avait besoin de toute l’aide possible. Cependant, elle pense qu’il devrait y avoir des réglementations plus claires. »

Quelles industries sont confrontées à des problèmes en raison du verrouillage?

Il semble que les industries les plus importantes n’aient aucun problème à obtenir la dérogation nécessaire pour retourner au travail en Nouvelle-Zélande.

Mais, quand il s’agit des petites entreprises, elles sont confrontées à des problèmes importants. On ne sait toujours pas combien de temps la Nouvelle-Zélande gardera sa frontière fermée.

Une photo d’Avatar 2

Mais le plus important, c’est que cela les a sans aucun doute beaucoup aidés, car ils n’ont signalé aucun nouveau cas depuis plus de deux semaines. Il s’agit d’un excellent progrès par rapport à d’autres pays comme les États-Unis.

Restez en sécurité et continuez à lire pour plus de mises à jour.