La prochaine puce MediaTek pourrait offrir des performances rivales aux combinés d’entrée de gamme

Un chipset pour smartphone MediaTek portant le numéro de modèle mt689x est en cours de préparation, affirme la célèbre station de chat numérique Weibo leaker. Le SoC serait basé sur la technologie de fabrication 6 nm.

Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler du projet du fabricant de puces taïwanais de déployer un SoC 6 nm et si un rapport précédent est une indication, il devrait être publié avant la fin de l’année.

Selon la fuite d’aujourd’hui, le mt689x a la même architecture et la même vitesse d’horloge que le Samsung 5 nm Exynos 1080, ce qui implique que nous en recherchons un Armer le processeur Cortex-A78 avec une fréquence de 2,8 GHz, trois cœurs Cortex-A78 cadencés à 2,7 GHz et quatre cœurs Cortex-A55 fonctionnant à 2,0 GHz.

6nm 先行 的 mt689x , cpu 频率 和 架构 和 我 昨天 发 的 e1080 基本 一致 , gpu 好像 还是 g77。 娱乐 兔 跑 分 预计 在 60w ± , 终端 产的 放到 2k 价位 段 还是 挺 香 的[兔子] – Station de chat numérique (@StationChat) 10 novembre 2020

À titre de comparaison, le SoC phare actuel de MediaTek, le Dimensity 1000 Plus, est basé sur le processus 7 nm et présente le Cortex-A77 comme noyau principal.

Contrairement à l’Exynos 1080 qui aura probablement le GPU Mali G78, le mt689x devrait venir avec le Mali G77.

Le pronostiqueur affirme également que le SoC 6 nm de MediaTek a atteint un score de plus de 600000 sur AnTuTu, ce qui est assez impressionnant étant donné que l’Exynos 1080 a atteint environ 650 000 points sur le site.

Les téléphones alimentés par MediaTek mt689x coûteront probablement 2000 yuans chinois (~ 301,91 $).

On dit également que Qualcomm travaille sur un SoC 6 nm

Bien que la perspective que ces puces de milieu de gamme 5nm et 6nm puissent rendre les combinés de milieu de gamme de l’année prochaine plus puissants que les téléphones phares de cette année semble certainement excitante, nous espérons que le MediaTek mt689x ne se limite pas à la Chine comme le Exynos1080 l’est apparemment.

Dans d’autres nouvelles de puces 6 nm, Qualcomm en aurait également un en préparation. Il est apparemment appelé le Snapdragon 775G, et il va remplacer le Snapdragon 765G. Le SoC est apparemment étroitement lié au prochain silicium premium de Qualcomm, le Snapdragon 875, et est conçu pour prendre en charge 12 Go de RAM LPDDR5, 256 Go de stockage UFS 3.1 et 120 Hz.