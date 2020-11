La prochaine mise à jour de Red Dead Online sera plus axée sur l’action

Alors que la mise à jour Naturalist de Red Dead Online est une affaire plus détendue, il semble que Rockstar Games aille dans la direction opposée avec la prochaine extension. S’adressant à GameStar, le directeur de la conception Scott Butchard explique que les joueurs n’auront pas longtemps à attendre une mise à jour plus orientée vers l’action. Il explique en outre qu’un rôle existant sera élargi et qu’il devrait offrir de nombreuses opportunités pour des fusillades bourrées d’action qui frappent ce qu’est le Far West.

L’interview est en allemand, mais son exécution via Google Translate révèle quelques détails supplémentaires sur la suite de Red Dead Online. Butchard poursuit en expliquant qu’il existe également de nombreuses opportunités pour développer d’autres rôles existants à l’avenir. Il dit également que Rockstar a une direction générale pour le mode en ligne qui est façonnée par les commentaires de la communauté.

Bien que Butchard n’offre qu’un aperçu de ce qui est à venir, beaucoup de membres de la communauté sont excités. Récemment, quelques joueurs ont réussi à dataminer 12 icônes qui incluent des blips de carte pour les missions de Pistolero et de hors-la-loi. Bien que cela puisse indiquer une augmentation du rôle de chasseur de primes, il convient de se rappeler que le contenu coupé apparaît de temps en temps dans les fichiers du jeu occidental.

Nous ne savons pas quand la prochaine mise à jour de Red Dead Online arrivera pour le moment, mais le président de Take-Two, Karl Slatoff, a mentionné dans un appel aux investisseurs que ce serait avant la fin de l’année fiscale.

Cela pourrait signifier que c’est aussi loin que juin, mais nous avons eu la mise à jour Moonshiners en décembre de l’année dernière, alors qui sait. L’impact du COVID-19 sur le développement est cependant quelque chose d’autre à prendre en compte.

Si vous cherchez des choses à faire en attendant, alors le passe d’Halloween de Red Dead Online devrait encore être actif pendant un moment. Le jeu en monde ouvert a également une scène de jeu de rôle rebondissante, alors pourquoi ne pas entrer dans l’esprit hors-la-loi à l’avance?

