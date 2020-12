La prochaine mise à jour de Clash of Clans apportera un sort d’invisibilité, de nouveaux niveaux et plus

Image via Supercell

Supercell apporte une nouvelle mise à jour à Clash of Clans plus tard ce mois-ci. Il comprendra un nouveau sort, plus de niveaux, des changements de qualité de vie et des changements d’équilibre.

La date de sortie de cette mise à jour n’a pas encore été révélée. Voici tout ce qui va avec.

Nouveau sort: Invisibilité

Le nouveau sort est le «sort d’invisibilité» qui se déverrouille lorsque vous améliorez votre fabrique de sorts au niveau six à l’hôtel de ville 11. Comme son nom l’indique, ce sort rendra invisible tout ce sur quoi il est lancé. Cela n’inclut pas seulement les troupes alliées mais aussi les défenses ennemies. Les troupes ne peuvent pas être attaquées lorsqu’elles sont endommagées. Les machines de siège et les murs ne sont cependant pas affectés par ce sort.

Voici quelques statistiques sur le sort:

Type d’effet: Splash de zone

Espace de logement: 1

Temps d’infusion: 3 minutes

Cibles: sol et air

Changements de jeu

Guerres

Avec cette mise à jour, les joueurs pourront choisir si la guerre amicale autorisera une ou deux attaques par joueur.

Gameplay

Les héros seront désormais soignés après la fin des batailles avec toutes les capacités inutilisées. Cela réduira leur temps d’arrêt.

Les segments Home Village Wall peuvent être échangés avec d’autres segments tels que les bâtiments et les pièges lors de la modification de votre base.

Cannon Carts reciblera après avoir été repoussé si leur cible n’est plus à portée.

Les unités auront un calcul de ligne de visée plus précis pour faciliter le cheminement.

Le sort d’éclairage n’aura aucun effet sur le château du clan.

Défis de la saison

Si les joueurs n’ont pas d’espace, ils peuvent choisir d’obtenir cinq gemmes au lieu d’une récompense de ressource.Les exigences pour certaines tâches de base de constructeur dans les jeux de clan et les défis de saison ont été réduites afin de les aligner davantage sur les tâches du village natal.

La Route des récompenses des défis de la saison dispose désormais de boutons d’accès rapide pour faciliter la navigation vers la première récompense déverrouillée mais non réclamée.

Changements d’équilibre

Scattershot

Vitesse de frappe: 3,036 à 3,228 secondes.

DPS: réduit de 10

HP au niveau un: 3000 à 3600

HP au niveau deux: 3500 à 4200

Nouveaux niveaux

Fabrique de sorts niveau 6

Celui-ci sera disponible à l’hôtel de ville 11.

Coût de la mise à niveauTemps de mise à niveauCapacité de sortsPoints de dommageDéverrouille4,8 millions d’élixir7 jours 10840 Sort d’invisibilité

X-Bow Niveau 8

Coût de la mise à niveauTemps de mise à niveauDommage par secondePoints de dommage17 millions d’or17 jours1854200

Bombe géante niveau 7

Coût de la mise à niveauTemps de mise à niveauDommageZone d’effet7 millions d’or9 jours3754 tuiles

Bombe aérienne niveau 8

Coût de la mise à niveauTemps de mise à niveauDommageZone d’effet5 millions 7 jours 2603 tuiles

Champion royal

NiveauCoût de la mise à niveauTemps de mise à niveauDommage par secondePoints de dommageTemps de régénérationNiveau de compétence21275,000 DE8 jours535394038 min422280,000 DE8 jours540398038 min423285,000 DE8 jours545402038 min424290,000 DE8 jours550406038 min425295,000 DE8 jours555410040 min5

Recherche de capacité de bouclier niveau 5

Dégâts: 1960

Récupération de la santé: 2900

Nombre de cibles: 4