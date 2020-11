La prochaine carrière premium de Vermintide 2 est le rôle d’Ingénieur Outcast pour Bardin

in

Le prochain DLC premium de Vermintide 2 sera le rôle d’Ingénieur Outcast pour Bardin Goreksson, le membre nain des Ubershriek Five (ou quatre?). Fatshark a annoncé aujourd’hui le rôle sur Twitter et a déclaré que de plus amples détails seraient à venir.

L’art clé partagé avec le tweet montre Goreksson brandissant un pistolet Gatling à huit canons et portant un ensemble d’armures complexes et lourdes vêtues d’or. Le rôle d’ingénieur sera disponible sous forme de contenu téléchargeable payant, de la même manière que la nouvelle carrière de Grail Knight de Markus Kruber a été introduite plus tôt cette année.

Fatshark n’a pas encore expliqué comment la carrière d’Ingénieur Outcast de Bardin fonctionnera, mais nous sommes impatients de faire quelques suppositions (même si nos premières tentatives sur ce que serait ce rôle en premier lieu étaient légèrement décalées). Dans la tradition de Warhammer, les ingénieurs nains sont des maîtres de la science et des gadgets, essayant constamment d’inventer de nouveaux outils de destruction pour leurs foules respectives. Ils passent énormément de temps en tant qu’étudiants et apprentis – qui semblent tous deux couper un peu contre la personnalité de Goreksson dans le jeu – et sont des experts en artillerie lorsqu’ils sont appelés à la guerre. Au cours d’un livestream révélant la carrière, les développeurs de Fatshark ont ​​expliqué qu’ils disaient que Goreksson était plus un «ingénieur autodidacte», car techniquement, il n’est diplômé d’aucune des écoles d’ingénieurs naines.

Voici à quoi ressemble Goreksson dans son kit d’ingénieur:

La prochaine carrière premium à venir sur Vermintide 2 est l’ingénieur paria! Nous vous en dévoilerons bientôt plus, alors gardez un œil sur nos chaînes. ⚙️ pic.twitter.com/K3sblzlhCX – Warhammer Vermintide (@VermintideGame) 17 novembre 2020

Sur les lignes de front de la bataille, les ingénieurs nains utilisent le type d’armes à feu à poudre noire et de grenades auxquelles les joueurs ont déjà accès dans Vermintide 2, bien que ce pistolet rotatif soit certainement un nouvel ajout à l’arsenal.

Fatshark a déclaré que cette carrière devenait un peu expérimentale – où les carrières de Nain Slayer et de Kruber Grail Knight sont plus ou moins limitées à la mêlée, l’ingénieur paria est plus un porteur à distance qui peut utiliser sa capacité de carrière « comme une extension de son arsenal à distance.

En fait, cette compétence de carrière est le pistolet rotatif à manivelle, qui fonctionne comme une arme équipée lorsque la compétence est active. Au lieu d’attendre qu’un mètre se remplisse, Goreksson devra périodiquement lancer le pistolet pour accumuler une tête de vapeur. En tant qu’ingénieur, il sera important pour Goreksson de rester à distance pour pouvoir utiliser le pistolet le plus efficacement possible, et le reste du kit le prend en charge. Une nouvelle combinaison mécanique hache / marteau vous permet d’utiliser soit un côté marteau pour son recul supplémentaire, soit un côté hache lorsque le tranchage est nécessaire.

Ensuite, il y a son nouveau pistolet chef-d’œuvre, qui est une technologie de pointe dans le monde de Warhammer. Il est alimenté par un magazine et possède une fonction de répétition qui peut être mise en œuvre avec le mode alt-fire.

Nous en saurons bientôt plus sur le rôle de Outcast Engineer du jeu coopératif. Son prix sera probablement le même que celui du DLC Grail Knight, qui coûte 2,99 £ / 3,99 $.

Partager : Tweet