La prise en charge du S Pen pourrait arriver à plus de téléphones Galaxy 5G l’année prochaine, mais il y a de mauvaises nouvelles

Alors que ces modèles, ou peut-être un autre Les téléphones Samsung Galaxy prendront en charge le S Pen, ils n’incluront pas le boîtier de l’accessoire selon All About Samsung’s Max Jambor . Et voici le pire: le S Pen ne viendra pas dans la boîte avec les nouveaux appareils qui le prendront en charge. Cela signifie que le coût du S Pen sortira de la poche du consommateur. Et sans boîtier pour le S Pen, il y a de fortes chances que l’appareil se perde; même avec cet emplacement dédié sur le Galaxy Note pour le S Pen, nous connaissons plusieurs personnes qui l’ont égaré.