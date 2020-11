La princesse Diana d’Emma Corrin a les nerfs

2020-11-14 18:00:07

Emma Corrin avait «assez peur» de jouer la princesse Diana dans «The Crown».

Emma Corrin avait «assez peur» de jouer la princesse Diana dans «The Crown».

L’actrice de 24 ans dépeint la défunte princesse de Galles dans la nouvelle série de l’émission Netflix et elle admet qu’elle était « très découragée » à l’idée de jouer le rôle.

Elle a déclaré: « Au début, j’étais très découragée, j’ai beaucoup écouté le bruit, entendu toutes les voix, et j’ai été rapidement frustrée et très effrayée à ce sujet et j’ai pensé: ‘Cela ne me donne vraiment rien avec quoi travailler. Alors je beaucoup de choses ont dû mettre des œillères et faire mon propre truc. »

Cependant, Emma a réussi à canaliser ses nerfs dans le rôle et a finalement réalisé qu’elle jouait juste une version de la princesse et qu’elle n’avait pas besoin d’être une copie conforme du vrai royal.

S’adressant à E! News, a-t-elle ajouté à propos de son rôle: « J’ai réalisé que c’était un personnage que je jouais. C’est la version de Diana par The Crown. Je peux apporter beaucoup de ce que je veux faire avec cette partie. Tout ce qui me résonne. Cela a vraiment changé les choses pour moi. Cela ne supprime pas la pression et la responsabilité que je ressens, mais cela a rendu la tâche plus gérable. »

Pendant ce temps, Emma a précédemment admis qu’elle avait du mal avec des scènes de danse dans «The Crown».

Elle a dit: « Je ne pouvais certainement pas danser. L’amour de Diana pour la danse était la façon dont elle s’exprimait émotionnellement, je pense. Il y avait une blague courante à l’école que j’ai dansé comme une araignée parce que mes membres sont trop longs. Je connaissais le jazz et les claquettes. Mais c’est difficile d’apprendre le ballet à 24 ans! Je me suis vraiment accroché au fait que Diana n’était pas une danseuse professionnelle. «

Mots clés: Emma Corrin, la princesse Diana de retour à l’alimentation