La Primera Division en Autriche en direct et en direct

La Liga entre dans la phase finale et le duel à distance pour le championnat entre le FC Barcelone et le Real Madrid touche à sa fin. Les Catalans doivent jouer au Sevilla FC aujourd’hui. SPOX vous montre où il y a du jeu dans le livestream et le ticker en direct pour voir.

Obtenez le mois d’essai gratuit de DAZN maintenant et soyez au Sevilla FC vs. Le FC Barcelone vit ici!

Avec les Andalous, Barcelone n’a pas manqué le match aller à l’automne 2019 – avec 4: 0 Blaugrana a tiré dans une frénésie de buts. Luis Suarez a spectaculairement soutenu le ballon en tête, Lionel Messi a encerclé un de ses coups francs redoutés dans le filet.

Le jeu était également passionnant à d’autres égards. Parce que: les jeunes Ronald Araujo et Ousmane Dembele sont devenus rouges peu de temps avant la fin. Le défenseur central a tiré le frein d’urgence sur Javier Hernandez et a reçu son deuxième carton jaune pour cela, Dembele, d’autre part, s’est envolé du terrain pour avoir critiqué l’arbitre.

© imago images

Le titre de champion devrait avoir couru pour l’outsider de Séville maintenant – l’écart avec les leaders de Barcelone est trop élevé. Au lieu de cela, vous vous battez pour les places en Ligue des champions. Les Sevillians pourraient consolider leur place dans la première classe contre le Barça aujourd’hui.

LaLiga: FC Sevilla – FC Barcelona live today in livestream & live ticker

Vous pouvez voir tous les matchs de la Liga en direct et en intégralité sur le service de streaming DAZN – y compris le cracker entre Séville et Barcelone. Les nouveaux clients peuvent également s’attendre à un mois d’essai gratuit.

UNE DAZN– Vous pouvez obtenir un abonnement à partir de 11,99 euros par mois ou 119,99 euros par an et en plus du football de haut niveau européen et international (Ligue des Champions, Ligue Europa, Bundesliga, Serie A, Primera Division, Ligue 1, MLS) également une grande variété Suivez les sports américains (NBA, NFL, MLB, NHL), le tennis, les fléchettes, la boxe, l’UFC, le hockey, le handball et les sports d’hiver et de sport automobile.

Pour ceux qui n’ont aucun moyen de voir le jeu, l’offre complète Téléscripteur en direct SPOX une alternative parfaite pour rester à jour. Cliquez ici pour le ticker.

Obtenez votre mois d’essai gratuit maintenant et regardez la Liga en direct!

Historiquement, les meilleures offensives des meilleures ligues européennes 1/17 L’AS Monaco est d’humeur à tirer! Après seulement 21 jours de match, l’équipe de Leonardo Jardim compte déjà 64 buts. SPOX présente les offensives les plus productives des meilleures ligues européennes de l’histoire 2/17 FC Bayern Munich (saison 1971/72, 101 buts en 34 matches: moyenne de 2,97): Gerd Müller a marqué la majorité des buts du Bayern au cours de sa saison record avec 40 buts 3/17 FC Turin (saison 1947/1948, 125 buts en 40 matchs: 3,13 en moyenne): les prédécesseurs d’Andrea Belotti et Cie ont tout tiré court et petit pendant la saison 1947/48 4/17 AC Milan (saison 1949/50, 118 buts en 38 matchs: moyenne de 3,11): les Rossoneri étaient également productifs deux ans plus tard 5/17 Athletic Club (saison 1930/31, 73 buts en 18 matchs: moyenne de 4,06): Lorsque la Primera Division n’en était qu’à ses balbutiements, seuls 18 matchs de saison ont été joués. Bilbao a bien profité de ce temps 6/17 Au cours des saisons suivantes, les Basques n’ont rien brûlé: lors de la saison 1932/33, ils ont marqué 63 buts en 18 matchs (moyenne: 3,5). 1933/34, l’équipe s’est réunie 61 fois (moyenne: 3,39) 7/17 Valencia CF (saison 1941/42, 85 buts en 26 matchs: moyenne de 3,27): Lors de leur première saison de championnat, les Blanquinegros ont marqué 20 fois plus que le Real Madrid, deuxième. 8/17 FC Barcelone (saison 2012/13, 115 buts en 38: moyenne de 3,03): Lionel Messi a été le meilleur buteur du Barça cette saison avec 46 cabines 9/17 Mais même avant La Pulga, les Catalans étaient infaillibles. Ils atteignirent donc 96 buts en 30 matchs en 1958/59. Cela fait une moyenne de 3,2 10/17 Real Madrid (saison 1959/60, 92 buts en 30 matchs: moyenne de 3,07): Une saison plus tard, le Barça a été remplacé par l’équipe royale autour du capitaine Jose Santamaria comme la meilleure offensive 17/11 Cristiano Ronaldo a excellé avec 46 buts en 2011/12. Au total, Los Blancos a marqué 121 buts en 38 matchs cette saison (moyenne: 3,18) 12/17 Aston Villa (saison 1930/31, 128 buts en 42 matchs: moyenne de 3,04): l’équipe de Villans détient le record du plus grand nombre de buts en une saison de première division en Angleterre 13/17 Chelsea FC (saison 2009/10, 103 buts en 38 matchs: moyenne de 2,71): Didier Drogba a été le meilleur buteur de blues avec 32 buts au championnat 2009/10 14/17 Manchester City (saison 2013/14, 102 buts en 38 matchs: moyenne de 2,69): L’offensive urbaine autour de Yaya Touré n’est venue que … 15/17 … Liverpool FC approche: Les Reds avec le duo Suarez et Sturridge n’ont marqué qu’une fois de moins que les Skyblues (saison 2013/14, 101 buts en 38 matchs: 2,66 en moyenne) 16/17 Paris Saint-Germain (saison 2015/16, 102 buts en 38 matchs: 2,68 en moyenne): La saison dernière, Zlatan Ibrahimovic et le PSG ont tout éclipsé … 17/17 … mais l’AS Monaco est actuellement sur la meilleure voie pour casser cette valeur. (64 buts après 21 matchs: une moyenne de 3,05)

Primera Division: Tableau de la journée 30

espace société Jeux g U V portes +/- Pts. 1 29 20e 4e 5 69:31 38 64 2e 29 18e 8e 3e 55:20 35 62 3e 29 14 9 6 42:30 12 51 4e 29 12 13 4e 37:22 15 49 5 29 13 8e 8e 38:27 11 47 6 29 14 5 10e 38:29 9 47 7 29 13 5 11 46:38 8e 44 8e 29 11 10e 8e 39:43 -4 43 9 29 12 6 11 37:35 2e 42 10e 29 9 12 8e 32:26 6 39 11 29 10e 5 14 34:42 -8e 35 12 29 9 8e 12 31:39 -8e 35 13 29 8e 11 10e 35:44 -9 35 14 29 8e 10e 11 40:47 -7 34 15 29 7 12 10e 25:34 -9 33 16 29 7 7 15 30:46 -16 28 17e 29 5 12 12 22:35 -13 27 18e 29 7 4e 18e 28:49 -21 25 19e 29 5 9 15 25:46 -21 24e 20e 29 5 8e 16 22:43 -21 23

LaLiga: Calendrier des matchs de la 30e journée