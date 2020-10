La pression augmente pour un verrouillage à l’échelle nationale alors que les recherches montrent que les cas augmentent en Angleterre

Boris Johnson est sous la pression de ses conseillers scientifiques pour changer sa stratégie contre les coronavirus et introduire un pare-feu à l’échelle nationale, car de nouveaux chiffres ont montré que le virus se propage maintenant plus rapidement dans les Midlands et le sud de l’Angleterre que dans le nord, avec près de 100000 personnes infectées par jour. Le Premier ministre a jusqu’à présent insisté sur le fait que le système de restrictions à trois niveaux en Angleterre, introduit il y a deux semaines, a besoin de temps pour fonctionner et a résisté aux appels à une coupure du circuit national pour lutter contre la propagation des infections. fait confiance au report de la chirurgie non urgente pour faire face à une augmentation des admissions à l’hôpital, et l’Allemagne et la France sont sur le point d’imposer des verrouillages complets alors qu’elles tentent de contenir la deuxième vague de l’Europe, M. Johnson peut accepter que la situation de Covid-19 en Angleterre évolue si rapidement qu’il Le président français Emmanuel Macron est vu sur un écran alors qu’il s’adresse à la nation à propos de la secon d verrouillage national (Photo: Reuters) S’il est peu probable que M. Johnson impose un verrouillage complet comme il l’a fait en mars, une option proposée par les conseillers est de fermer les lieux d’accueil et potentiellement même les écoles secondaires à travers l’Angleterre pour lutter contre les infections chez les plus jeunes, l’âge Le système à trois niveaux du Premier ministre subit une pression croissante au milieu des avertissements selon lesquels les familles ne seront pas en mesure de célébrer Noël ensemble si des restrictions locales continuent d’être ajoutées ad hoc sans coupure de feu bientôt pour attraper l’épidémie Les scientifiques qui conseillent le Premier ministre soutiennent que les restrictions de niveau 3 ne sont imposées que lorsque les infections dans une région augmentent et entraînent une augmentation des admissions à l’hôpital. L’introduction d’un coupe-feu court et net à travers l’Angleterre permettrait au gouvernement de prendre une longueur d’avance dans des domaines comme le sud-est et le sud-ouest. En savoir plus Carte de Nottinghamshire Tier 3: Les zones rejoignant Nottingham dans les nouvelles restrictions de verrouillage de Covid vendredi L’argument en faveur d’un «coupe-feu» de deux à trois semaines similaire au Pays de Galles a été renforcé par les dernières recherches de l’étude React-1 de l’Imperial College. Bien que la prévalence de Covid-19 reste plus élevée dans le nord, c’est le taux de croissance rapide dans le sud de l’Angleterre qui préoccupe le plus les scientifiques.Fermeture de la fenêtreLe nombre de cas dans le Yorkshire et dans le Humber a plus que triplé au cours du dernier mois, ce qui en fait le région avec la prévalence de coronavirus la plus élevée à 2,7%. La prévalence a presque doublé dans le nord-ouest, passant de 1,2% à 2,3% .Les estimations de R – le nombre moyen de personnes à qui une personne infectée transmettra la maladie – étaient supérieures à 2 dans le sud-est, l’est de l’Angleterre, Londres et Sud-ouest. Les experts ont déclaré que le sud de l’Angleterre est maintenant au même point que le nord-ouest était il y a environ quatre semaines et que la fenêtre pour l’empêcher de subir des taux similaires d’hospitalisation et de décès se ferme rapidement.Les hôpitaux admettent un nombre croissant de patients atteints de coronavirus chaque jour au milieu de la deuxième vague de la pandémie (Photo: HANNAH MCKAY / AFP / Getty) Quelque 128 personnes sur 10000 (1,28%) ont été infectées en Angleterre entre le 16 et le 25 octobre, contre 60 pour 10000 (0,6%) par mois depuis. Le virus double maintenant tous les neuf jours et le taux national de R est passé à 1,6, estiment les scientifiques.Les infections à coronavirus augmentent plus rapidement chez les 55 à 64 ans – trois fois de 0,37% à 1,2% – mais les infections restent les plus élevées dans ces cas. âgés de 18 à 24 ans (2,2%). Les résultats sont basés sur les résultats des tests effectués par plus de 85 000 volontaires à travers l’Angleterre. Lire la suite Décès de Covid: comment la deuxième vague de coronavirus au Royaume-Uni se compare à la première deuxième vague plus meurtrière Une analyse distincte du groupe consultatif gouvernemental Sage du début de l’année prévoit que la deuxième vague de coronavirus sera plus meurtrière que la première, avec un plus plat mais Le professeur Paul Elliott, directeur du programme React et titulaire de la chaire d’épidémiologie et de médecine de la santé publique à l’Imperial, a déclaré que ses recherches dressaient un «tableau inquiétant de la situation en Angleterre». Lorsqu’on lui a demandé si un verrouillage national ou d’autres restrictions devraient maintenant être mises en œuvre, a-t-il déclaré: «Tout ce qu’il faut pour réduire les contacts sociaux est nécessaire pour réduire ce nombre R. Depuis que nous avons publié la dernière série de résultats il y a un mois, tout a empiré, dans chaque région… Il faut faire quelque chose. »« Un changement est nécessaire avant Noël »Steven Riley, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’Impériale, a déclaré:« Je pense que les résultats plaident pour quelque chose le plus tôt possible. D’une manière ou d’une autre, il doit y avoir un changement avant Noël – soit par la population qui répond [to the figures] ou par des politiques. La légère augmentation de R signifie que les mesures actuelles ne sont pas suffisantes. »Les hôpitaux universitaires de Birmingham sont devenus la dernière fiducie du NHS à annuler une intervention chirurgicale non urgente pour faire face à l’augmentation des admissions de coronavirus.Au moins six fiducies hospitalières au Royaume-Uni ont maintenant dû arrêter opérations non urgentes en raison de la deuxième vague de Covid-19. Des villes comme Leeds, Glasgow, Nottingham, Édimbourg et Plymouth sont touchées.Le plus grand conseil de santé du pays, NHS Greater Glasgow et Clyde, a fermé 17 services aux nouvelles admissions, tandis que Belfast Health and Social Care Trust a annulé plus de 100 procédures contre le cancer, y compris des chirurgies. La police pourrait interrompre les dîners de Noël des briseurs de règle de Covid, a averti le commissaire au crime des West Midlands. David Jamieson a déclaré aux officiers du Daily Telegraph qu’ils devraient appliquer tout verrouillage pendant la période des fêtes.

