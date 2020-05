La préquelle qui a redémarré dans une nouvelle préquelle / un nouveau film

Avant The Clone Wars était un ordinateur à succès animé Guerres des étoiles série qui s’est terminée trop tôt et est revenue à la vie pour une dernière saison, il y avait une adaptation animée 2D de la ligne de dialogue jetable de Star Wars: Un nouvel espoir. Combler une partie de l’écart entre Attaque des clones et La vengeance des Sith, nous suivons les Jedi et les Clone Troopers qui explosent au laser à l’infini alors qu’ils chargent dans un barrage d’armées de droïdes encore et encore, le tout avec les capes qui soufflent dramatiquement dans le vent.

Star Wars: The Clone Wars Honest Trailer

Pour ceux qui ne se souviennent peut-être pas, cette version de The Clone Wars est composé de 25 chapitres. Les deux premières saisons, rassemblées pour former le volume I, sont composées de versements de trois minutes. Pendant ce temps, la troisième saison, baptisée Volume II, comprend 12 segments avec des segments de 12 à 15 minutes.

Genndy Tartakovsky de Samurai Jack est derrière la série, c’est pourquoi l’action avec les sabres laser est si dur à cuire, et les Jedi agissent plus comme des guerriers samouraïs que jamais. Même si ce n’est plus considéré comme canon grâce à la mise à jour animée par ordinateur de The Clone Wars, beaucoup d’inspiration a été tirée de cette série, y compris une poignée de personnages qui ont été portés sur la nouvelle série, comme Asajj Ventress, qui n’avait même pas de nom quand elle a été présentée.

Honnêtement, voir cela me fait souhaiter que nous pourrions obtenir plus Guerres des étoiles des histoires dans le style de l’animation signature de Genndy Tartakovsky. Il a un moyen d’action parfait pour les stylisés Guerres des étoileset s’il avait un bac à sable ouvert pour jouer, je sais qu’il pourrait faire quelque chose de remarquable.

