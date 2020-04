LA PREMIÈRE SECONDE DE HANNAH BLUMEREICH CRUSH FULL-COURT

Crédits: Hannah Blumereich



Écrivain / artiste Hannah Blumereich Coup de cour complet a été acquis par First Second pour publication imprimée. Signalé pour la première fois par Éditeur hebdomadaire, First Second a acquis la bande dessinée Blumereich (actuellement publiée sur le marché en ligne Gumroad) ainsi qu’un deuxième YA OGN sans titre dans un grand succès contre 10 autres éditeurs.

Décrit par Blumereich sur Gumroad simplement comme «les dingdongs des lycées doux trouvent l’amour». Coup de cour complet suit une romance entre un basketteur et sa petite amie qui fait face à une mère souffrant de dépression chronique.

First Second a l’intention de publier Coup de cour complet en 2023.