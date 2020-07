La première mission historique avec équipage de SpaceX devrait se terminer le 2 août

La toute première mission en équipage de SpaceX prendra fin dans deux semaines.

La NASA vise un splashdown le 2 août dans l’océan Atlantique pour le Vol d’essai Demo-2 , qui a envoyé des astronautes de la NASA Bob Behnken et Doug Hurley à destination de la Station spatiale internationale (ISS) à bord d’une capsule Crew Dragon, a annoncé aujourd’hui (17 juillet) le chef de l’agence Jim Bridenstine.

Si tout se passe comme prévu, Behnken et Hurley quitteront l’ISS le 1er août et reviendront sur Terre un jour plus tard, Bridenstine dit via Twitter aujourd’hui . Mais ces dates ne sont pas figées, a-t-il souligné: « La météo déterminera la date réelle. Restez à l’écoute. »

En relation: Le vol d’essai historique Demo-2 de SpaceX en photos

NEWS: Nous prévoyons un départ le 1er août du vaisseau spatial Dragon Endeavour de @ SpaceX de la @Space_Station pour ramener @AstroBehnken et @Astro_Doug à la maison après leur mission historique #LaunchAmerica. Splashdown est prévu pour le 2 août. La météo déterminera la date réelle. Restez à l’écoute. pic.twitter.com/VOCV51gzLi17 juillet 2020

Démo-2 lancé au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9 le 30 mai et a atteint l’ISS un jour plus tard. La durée de la mission était incertaine jusqu’à aujourd’hui; Les responsables de la NASA avaient précédemment déclaré que Demo-2 durerait entre un et quatre mois, selon la façon dont Dragon d’équipage effectué.

Demo-2 est le premier vol spatial humain orbital à décoller des États-Unis depuis le retrait de la flotte de navette spatiale de la NASA en juillet 2011. Depuis lors, la NASA s’est appuyée sur Vaisseau spatial russe Soyouz pour amener les astronautes américains en orbite et en revenir, à un coût, tout récemment, d’environ 90 millions de dollars par siège. L’agence spatiale américaine ne voulait pas que cette dépendance dure trop longtemps, alors, au cours de la dernière décennie, elle a financé le développement de taxis d’astronautes privés pour remplir les chaussures de la navette.

En 2014, SpaceX et Boeing ont chacun reçu des contrats de plusieurs milliards de dollars du programme d’équipage commercial de la NASA pour terminer les travaux sur leurs systèmes de vols habités et lancer au moins six missions opérationnelles vers l’ISS.

Après le succès du splashdown de Demo-2, SpaceX sera clair pour lancer le premier de ces vols sous contrat. Cette mission, connue sous le nom de Crew-1, devrait décoller du Kennedy Space Center de la NASA en Floride le 30 août.

La capsule de Boeing, appelée CST-100 Starliner , n’est pas encore prêt à transporter des astronautes en orbite; il doit d’abord effectuer un vol d’essai sans équipage vers l’ISS plus tard cette année. Lors de sa première tentative pour cette mission, qui a été lancée en décembre 2019, Starliner a subi un problème avec son système de chronométrage embarqué et n’a pas réussi à se rendre avec le laboratoire en orbite. (SpaceX a franchi cette étape avec son vol Demo-1 non équipé en mars 2019.)

Mike Wall est l’auteur de « Out There » (Grand Central Publishing, 2018; illustré par Karl Tate), un livre sur la recherche de la vie extraterrestre. Suivez-le sur Twitter @michaeldwall. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.