La première génération de Ford Figo a un accident avec Tata Tiago

Découvrez cet accident entre la première génération de Ford Figo et le lifting Tata Tiago et voyez l’impact sur les deux berlines.

La Ford Figo actuelle est l’une des voitures à hayon les plus sûres en Inde, avec une cote de sécurité 4 étoiles. Le Figo de première génération n’a pas obtenu cette cote de sécurité élevée mais a été cité par de nombreux propriétaires comme étant bien construit. Au lieu de cela, il n’était pas venu avec un coussin gonflable à l’époque et était clairement une voiture avec une cote de sécurité zéro étoile. Voici un exemple d’accident entre une voiture de 0 étoiles et une voiture de 4 étoiles.

D’un autre côté, nous avons Tata Tiago qui est également parmi les berlines les plus sûres du pays. Il s’agit du modèle rénové qui a été lancé vers le début de cette année. Dans cet accident, vous pouvez voir que le Figo a embouti le Tiago et que ce dernier a pris un impact bien plus important que l’autre.

Lisez aussi: Old Ford Figo Turtles 5 fois avec des passagers à l’intérieur; Tout est en sécurité!

Le Tiago avait trois personnes assises à l’intérieur et il attendait à un signal. La Ford Figo était en survitesse et ne pouvait pas s’arrêter à temps, a fini par mettre fin au Tiago. Comme vous pouvez le voir, Figo a reçu un impact comparativement moindre car seuls son capot et ses pare-chocs ont été endommagés. Même après cela, le pare-chocs ne s’est pas détaché et il peut être réparé dans son état d’origine.

Cependant, Tiago s’est complètement froissé de l’arrière, emportant les piliers et le toit avec lui. Les roues sont encore intactes mais l’impact les a presque atteintes. Les passagers des deux voitures étaient totalement en sécurité et ils sont repartis sans aucune blessure. Plus surprenant et intéressant, les trois passagers de Tiago sont repartis sans aucune blessure.

Dans le cas de Ford Figo, la partie appréciable est la qualité de construction et la réduction des dommages qu’elle a subis. D’un autre côté, malgré un impact aussi grave, Tiago a réussi à protéger ses passagers. Désormais, les deux voitures font partie des 4 voitures à hayon les plus sûres du marché indien, luttant contre sa position avec Volkswagen Polo.