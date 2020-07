La première fonctionnalité de Pixel Buds sera bientôt disponible, corrigera les coupures audio embêtantes

Les Google Pixel Buds sont prêts à recevoir leur première fonctionnalité.

La mise à jour sera publiée en août.

Cela corrigera les coupures audio gênantes que les utilisateurs ont connues.

Google corrigera enfin certains problèmes audio embêtants avec une prochaine mise à jour pour les Pixel Buds. Selon Forbes, la société prévoit de publier la première fonctionnalité de ses écouteurs TWS en août. Bien que Google n’ait pas révélé les détails de la prochaine suppression de fonctionnalités, il a promis un correctif pour le problème largement signalé des coupures audio.

Les utilisateurs de Pixel Buds connaissent des coupures audio aléatoires depuis un certain temps maintenant. Cela arrive surtout à ceux qui gardent leurs téléphones connectés dans leurs poches lorsqu’ils font de l’exercice à l’extérieur.

Le chef de la division des appareils portables de Google, Sandeep Waraich, attribue le problème aux interférences Bluetooth dans les endroits bondés. «Les interférences Bluetooth et les performances Bluetooth sont généralement difficiles à cerner pour vraiment sans fil [products]. Tous les produits véritablement sans fil présentent un éventail de problèmes liés aux interférences et le nôtre n’est pas différent à cet égard », a-t-il déclaré. Forbes.

Il a également expliqué que la conception des Pixel Buds est si petite que l’antenne, qui est importante pour une connexion stable, n’est pas aussi grande qu’elle aurait dû l’être.

Commentant la nouvelle fonctionnalité de Pixel Buds, Waraich a ajouté qu’elle apportera une combinaison de nouvelles fonctionnalités ainsi que des améliorations de performances et de stabilité. Plus précisément, l’exécutif a indiqué qu’il s’attaquerait aux cas où les bourgeons sont «instables ou présenteront certains problèmes ou coupures RF».

Les Pixel Buds ont reçu jusqu’à présent deux mises à jour du firmware. Le dernier a résolu certains problèmes de bruit statique et de sifflement audio. La prochaine baisse de fonctionnalités devrait être plus qu’une simple mise à jour régulière du firmware et pourrait éventuellement ajouter de nouvelles fonctionnalités importantes, tout comme les fonctionnalités des téléphones Pixel.

Donc, si vous secouez les Pixel Buds et attendez que les problèmes de coupure audio soient résolus, attendez-vous à un soulagement vers la fin août. Nous garderons un œil sur cette fonctionnalité de Pixel Buds et vous informerons des nouvelles fonctionnalités qu’elle apporte.