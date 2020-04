LA PREMIÈRE «EXPANSION» DE DC DIGITAL FIRST préfigure des changements beaucoup plus importants

Crédit: Lee Weeks (DC Comics) / Shutterstock



Crédit: Dan Mora (DC)



Compte tenu de la façon dont le marché de la bande dessinée (c’est-à-dire le « direct ») s’est déplacé sur son axe vendredi lorsque DC a effectivement annoncé la fin possible de l’ère exclusive des distributeurs Diamond Comic, il était facile de ne porter qu’une attention superficielle à un autre, apparemment mineur DC communiqué de presse lundi.

L’éditeur n ° 2 du «Big 2» du secteur a annoncé une expansion «robuste» (rappelez-vous ce mot) de leur DC Digital First programme. Le programme tel qu’il a existé jusqu’à présent est principalement une petite sélection de titres d’extra-continuité qui font leurs débuts sur les plateformes numériques et sont ensuite publiés sous forme de bandes dessinées physiques – des titres comme Injustice: des dieux parmi nous, basé sur le jeu vidéo DC, et le nouveau et actuel Batman: The Adventures Continue, basé sur la série animée moderne-classique.

Un peu en contradiction avec la marque Digital First, lundi DC a annoncé que le programme sera initialement élargi avec le début d’histoires qui ont commencé dans leur version imprimée DC Giants titres. Un programme controversé à part entière qui a fait ses débuts en tant que titres exclusifs à Walmart avec des histoires et des réimpressions extra-continuité qui ont également frotté certains les détaillants de bandes dessinées dans le mauvais sens (un modèle à noter), géants plus tard, la ligne a été relancée et étendue au marché direct.

Alors… DC géants histoires sur le numérique pour la première fois. Assez inoffensif, non?

Peut être.

Bien que ces réimpressions puissent être l’ampleur de l’expansion «robuste» du programme, une plongée plus profonde dans le communiqué de presse aux côtés de l’histoire récente de DC et des innovations passées dans l’espace numérique suggère une possibilité que ce ne soit que l’acte d’ouverture d’une production plus importante.

La première chose à garder à l’esprit – et ce n’est ni une critique ni un éloge, juste une observation – est que DC est très délibéré dans ses communications. Deliberate est leur marque maison. Cela ne veut pas dire que d’autres éditeurs communiquent au gré de leurs envies, mais si DC publie quelque chose publiquement, vous pouvez être sûr que chaque mot, chaque paragraphe et son timing ont une intention spécifique.

Bien que ces histoires soient disponibles numériquement pour la première fois, ce n’est vraiment pas le sens de «Digital First». Et DC ne confondrait pas une description avec une marque.

Et puis il y a le timing…

Rappelez-vous il y a trois semaines, lorsque DC a envoyé pour la première fois des ondes de choc sur le marché direct en annonçant qu’ils «exploraient un modèle multi-distributeurs».

Pour les lecteurs de bandes dessinées qui ne suivent pas ou ne se soucient pas franchement des particularités de la façon dont les bandes dessinées arrivent dans les magasins ou leurs boîtes aux lettres dans cette petite industrie étrange qui est la nôtre, c’était peut-être une histoire mineure. Pour les fans qui veulent juste leur Homme chauve-souris, Amazing Spider-Manou Dav Pilkey Chien d’une manière ou d’une autre, il aurait aussi pu passer inaperçu que le même week-end DC avait séparément un membre de son équipe de vente pour dire aux détaillants: « Toutes nos données montrent que le consommateur numérique et le consommateur physique sont deux publics différents. »

Crédit: DC



Dans DC-Speak, c’est une déclaration audacieuse, avec intention.

Et si vous pensez que le moment proche de ces deux commentaires chargés était une coïncidence, nous avons une copie presque parfaite de Comics d’action # 1 pour 100 $ pour vous vendre.

DC avait été plus ou moins silencieux à propos de ces deux bombes jumelles de fin mars (croyez-nous, nous avons demandé), pour finalement donner suite à la première partie vendredi annonçant l’existence de Lunar et UCS, une coopérative apparente de distributeurs régionaux qui sont DCBS géant de la vente par correspondance et géant de la vente par correspondance / NYC détaillant de briques et de mortier Midtown Comics sous différentes marques.

Il s’agit de l’autre chaussure du «modèle multi-distribution» qui a finalement chuté, selon le calendrier de DC. Des noms ont été donnés à ce qui, de toute apparence, sont maintenant des concurrents de Diamond, un changement potentiel au fonctionnement du marché direct qui ne peut pas être sous-estimé.

Et c’est pourquoi il semble tout droit sorti du livre de jeu de DC que les autres chaussures «numérique et physique sont deux publics différents» à abandonner (encore une fois juste après la révélation du nouveau distributeur) est «l’expansion robuste de DC Digital First».

Si le passé est un prologue, remontons encore plus loin et rappelons qu’en 2011, DC a utilisé le changement alors sismique qui était le lancement du «Nouveau 52» pour introduire également la fenêtre de sortie physique et numérique «jour et date», dont neuf ans plus tard, nous ne nous souvenons peut-être pas immédiatement était une innovation importante et un sujet controversé à l’époque.

DC a été le premier grand éditeur – sans doute contre les protestations de nombreux détaillants du marché direct – à sortir les mêmes titres en continuité qu’ils ont sortis le jour même dans les librairies de bandes dessinées sur des plateformes numériques.

Donc, dans le présent, DC signale-t-il simplement à ses lecteurs qu’ils vont réimprimer certaines histoires numériquement pour la première fois?

Ou l’éditeur signale-t-il que DC Digital First deviendra une extension éditoriale de leur vision plus large de la dichotomie entre leurs publics numériques et physiques?

Jim Lee Crédits: Getty Images / Pizza Hut



Il existe des indices possibles dans leur communiqué de presse lui-même. Gardant à l’esprit vendredi DC a annoncé que Lunar et UCS commenceront leurs opérations prochaine semaine y compris la distribution de nouveaux titres jour et date de DCU la semaine suivante, le même jour Diamond a annoncé son propre objectif de la mi-mai à la fin mai pour reprendre ses opérations, l’éditeur DC Jim Jim a déclaré ceci:

« Les fans de bandes dessinées veulent plus d’accès au contenu que jamais auparavant. «

Et ça:

« En attendant, nous aurons correctement alimenté et protégé la demande de bandes dessinées, gardant les fans intéressés par nos personnages et nos histoires. «

Tout en essayant en même temps de garantir cela aux détaillants de bandes dessinées:

« Je tiens vraiment à souligner que les bandes dessinées imprimées régulièrement planifiées et sollicitées, traditionnellement disponibles les mercredis, continueront d’être disponibles numériquement jour et date les mardis à l’avenir.. «

Crédit: DC



Mais:

« D’autre part, DC Digital First les bandes dessinées seront publiées sept jours par semaine, avec une tenue commerciale très différente qui distinguera ces titres des versions physiques. «

Encore une fois, cela semble Soit DC vendant de manière significative les débuts de certaines histoires préexistantes en tant que combleur de lacunes de quelques semaines qui ne sont en fait même pas de véritables premières numériques, ce qui n’est pas leur style …

… ou les ouvertures stratégiques d’ouverture à une éventuelle expansion «robuste» réelle de vrai DC Digital «Firsts» et pour la deuxième fois en une décennie, opère un changement significatif dans sa stratégie numérique de même que un changement d’édition global significatif.

Si nous devions y mettre de l’argent, nous préférons les cotes sur ce dernier, et nous serons à l’affût du suivi de DC assez rapidement.

D’autres changements majeurs dans la façon dont les bandes dessinées sont achetées et vendues pourraient encore arriver.