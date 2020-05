La première de Greyhound de Tom Hanks sur Apple TV + – / Film

Tom Hanks«Drame de la Seconde Guerre mondiale Levrette se dirige directement vers le streaming sur Apple TV +. Le drame très retardé de Sony – qui devait à l’origine ouvrir dans les salles en mars 2019, avant d’être poussé en janvier 2019, puis au 8 mai 2020 et enfin au 12 juin 2020 – renoncera désormais entièrement aux théâtres et se dirigera à droite vers les eaux ruisselantes, faisant sa première sur Apple TV + comme le plus grand premier long métrage de la plate-forme à ce jour.

À la suite des informations selon lesquelles Apple TV + commençait à développer son long métrage et sa bibliothèque TV pour mieux rivaliser avec Netflix et d’autres streamers, la plateforme a décroché la première du drame de cuirassé Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale. Levrette, selon Deadline.

Récemment fixé pour le week-end de la fête des pères par Sony, Levrette est en train de changer de cap et d’abandonner les théâtres – une démarche de plus en plus courante au milieu de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Le film devait être une sortie théâtrale majeure pour Sony, mais avec la pandémie qui devrait fermer les théâtres pendant les mois d’été, le studio a tranquillement fait ses courses Levrette aux streamers, où il est devenu le centre d’une grande bataille d’enchères. Deadline rapporte qu’Apple TV + a conclu l’accord pour environ 70 millions de dollars.

Il s’agit du plus gros engagement de long métrage d’Apple TV +. Alors qu’Apple TV + devrait faire ses débuts, quelques chouchous du Sundance Film Festival comme Hala et La reine des éléphants, des documentaires de Bryce Dallas Howard et d’autres, et le film animé de Sofia Coppola Avec des glaçons, il s’agit de la première acquisition par le streamer d’une ancienne sortie en salles. Avec cette décision, il semble qu’Apple TV + se positionne comme un rival de Netflix, Hulu, Amazon et Disney + en tant que lieu de première pour les premières de longs métrages. Si Levrette fonctionne bien, nous verrons peut-être bientôt d’autres longs métrages sur le streamer. Apple TV + n’a pas fixé de date de sortie pour Levrette, mais cela viendra probablement bientôt.

Levrette étoiles et est écrit par Hanks, qui adapte le roman Le bon berger par C.S. Forester, qui a été publié dans les années 1950. Cela marque le premier crédit de scénario de Hanks depuis son effort de réalisateur 2011 le plus oublié Larry Crowne. Aaron Schneider pilote ce projet, qui met également en vedette Stephan Graham, Rob Morgan, et Elizabeth Shue.

Voici le synopsis de Levrette:

La seule chose plus dangereuse que les premières lignes était la lutte pour y arriver. Aux premiers jours de la Seconde Guerre mondiale, un convoi international de 37 navires alliés, dirigé par le capitaine Ernest Krause (Tom Hanks) dans son premier commandement d’un destroyer américain, traverse l’Atlantique Nord perfide alors qu’il est chaudement poursuivi par des meutes de loups de sous-marins nazis.

Aucune date de sortie n’a encore été fixée pour LevrettePremière Apple TV +.

