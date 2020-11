La première bande-annonce de Tom & Jerry se sent trop tard pour une décennie

Cela semble un peu tard, mais nous y sommes. Il y a eu cette chose qui s’est produite au début des années 2010 lorsque les gens ont décidé qu’il était temps de tirer profit de l’idée de vieux dessins animés. Alvin et les Chipmunks en 2007 et Les Schtroumpfs en 2011 étaient les deux plus grands films qui ont fait ce concept, et ils impliquent généralement les personnages de dessins animés en question se rendant dans la grande ville. Il semble que nous refaisons tout cela avec Tom et Jerry, seulement au lieu d’une animation de type 3D CGI réaliste, nous avons une animation plus classique. Warner Bros. a publié une bande-annonce, un résumé et un tas d’images.

L’une des rivalités les plus aimées de l’histoire est ravivée lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New York à la veille du «mariage du siècle», forçant le planificateur désespéré de l’événement à embaucher Tom pour se débarrasser de lui. La bataille du chat et de la souris qui s’ensuit menace de détruire sa carrière, le mariage et peut-être l’hôtel lui-même. Mais bientôt, un problème encore plus grand se pose: un membre du personnel diaboliquement ambitieux conspirant contre tous les trois. Mélange époustouflant d’animation classique et d’action en direct, la nouvelle aventure grand écran de Tom et Jerry offre un nouveau terrain pour les personnages emblématiques et les oblige à faire l’impensable… travailler ensemble pour sauver la situation.

Ce film semble extrêmement daté, mais il me donne aussi des sentiments de Roger Rabbit. Cela va être très aléatoire, plus que probable pour les adultes de la foule, mais les enfants vont adorer. Nous devrons voir, mais pour le moment, cette bande-annonce ne me donne pas le sentiment que ce sera un film qui plaira à toute la famille et pas seulement aux enfants, ce qui est dommage. Il semble également avoir une sortie en salles, mais si les choses avec COVID-19 continuent, il ne serait pas si surprenant que celui-ci finisse comme Sccob! et va à PVOD.

Ce film est réalisé par Histoire de Tim et étoiles Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Rob Delaney, Colin Jost, et Ken Jeong. Il sortira en 2021.

Vous avez apprécié cet article? Partagez-le!