La première bande-annonce de Rogue Legacy 2 sort du château

Admission de la honte: je n’ai jamais battu l’original Rogue Legacy malgré une heure obscène de chiffres – à trois chiffres – jouée. En dépit d’être assez mauvais au jeu indie metroidvania qui a sans doute ramené le genre sur le devant de la scène, j’aime toujours toute son étrangeté et son amour sans faille pour ses influences. C’est une grande joie – après une longue attente – de voir que le premier Rogue Legacy 2 La bande-annonce du gameplay montre exactement ce que la suite apporte. Une nouvelle esthétique, un monde élargi qui emmènera les joueurs à l’extérieur du château et une expérience plus douce qui semble emprunter une touche visuelle à Hollow Knight. Les fans n’auront pas à attendre longtemps car le jeu sortira sur Steam et EG en accès anticipé en juillet, avec une annonce de plus de plateformes une fois l’accès anticipé terminé.

La caractéristique la plus frappante de la remorque est le nouveau style artistique et l’esthétique, qui ne s’écarte pas du design original, mais apporte certainement un nouveau look, moins inspiré des pixels. Les boss et les ennemis présentés ont ce type de conception aux yeux enfoncés qui me rappelle immédiatement les patrons de Hollow Knight, qui est certainement un bon jeu pour s’inspirer. Le plus grand point à retenir de la bande-annonce est que votre quête pour mettre fin à la malédiction s’aventurera à l’extérieur des murs du château et dans un royaume entier couvert d’ombre, avec des endroits tels qu’un pic enneigé et un bateau pirate faisant son apparition. Cela suffit à lui seul pour prouver que ce jeu sera plus grand que son prédécesseur.

La bande-annonce présente également un certain nombre d’éléments cachés intéressants que les téléspectateurs passionnés et les fans du premier jeu analyseront sans aucun doute en détail. Nous voyons un certain nombre de nouveaux traits génétiques qui rendront le gameplay hilarant, amusant et difficile, ainsi que de nouvelles capacités et améliorations dans la lutte contre la mystérieuse malédiction.

Il semble que Rogue Legacy 2 n’est disponible que sur Steam et EG pour un accès anticipé, mais la promesse de plateformes plus annoncées une fois la période de test terminée devrait être un soulagement pour les fans. Après tout, Rogue Legacy apparemment venu sur toutes les consoles imaginables – même la PlayStation Vita (ce qui signifie «Life», soit dit en passant).

Ceux de la persuasion PC peuvent se préparer à retourner dans le château maudit fin juillet tandis que nous attendons une annonce PlayStation 4 assurée (et peut-être aussi la PS5?). J’espère – après tout, je dois acheter ce jeu sur autant de plateformes que possible et ensuite ne le battre sur aucune d’entre elles. Encore.