La première bande-annonce de Hamilton fait ses débuts en ligne

2020 a été pour le moins une année un peu bizarre avec la pandémie de COVID-19 arrêtant tous les aspects des films de la sortie à la pré-production. Le changement a obligé les entreprises à vraiment changer la façon dont elles sortent leurs films, certaines augmentant leurs sorties numériques pour contourner complètement l’expérience théâtrale. Il n’est pas surprenant que des studios comme Disney, dont les activités ont été impactées non seulement sur le front du cinéma mais aussi sur le front du parc à thème et des fronts de croisière, aient décidé de modifier leur version 2020. Initialement, Disney allait sortir la version enregistrée sur scène de Hamilton en salles en octobre 2021. Il s’agit d’un enregistrement professionnel d’une performance en 2016 et beaucoup se demandaient pourquoi Disney conserverait quelque chose comme ça pendant si longtemps. Eh bien, dans le nouveau monde de COVID-19 et le studio perdant essentiellement la saison des superproductions estivales extrêmement rentable, Disney a décidé de passer au 3 juillet de cette année et de le diffuser sur Disney +. C’est un pari pour Disney qui aurait payé 75 millions de dollars pour les droits de distribution. La première bande-annonce du film est sortie aujourd’hui.

« Hamilton » est alors l’histoire de l’Amérique, racontée par l’Amérique maintenant. Avec une partition qui mélange hip-hop, jazz, R&B et Broadway, « Hamilton » a repris l’histoire du père fondateur américain Alexander Hamilton et a créé un moment révolutionnaire dans le théâtre – une comédie musicale qui a eu un impact profond sur la culture, la politique et éducation. Tourné au Richard Rodgers Theatre de Broadway en juin 2016, le film transporte son public dans le monde du spectacle de Broadway d’une manière particulièrement intime.

Maintenant juste parce que Disney sort Hamilton sur Disney + ne signifie pas que nous n’allons pas le voir finalement dans les salles. C’est la maison de la souris et ils ne laissent pas d’argent sur la table. Nous verrons probablement une sorte de sortie en salle limitée pour Hamilton semblable à un événement Fathom. Il y avait beaucoup de gens qui n’ont pas pu voir la distribution originale sur scène parce que les billets étaient impossibles à obtenir lors de la première tournée. Disney sortira cela dans les salles, peut-être même gardera cette date d’octobre 2021, juste parce que les gens voudront voir cela sur un écran plus grand. Peut-être que Disney peut récupérer cet investissement de 75 millions de dollars d’une manière ou d’une autre.

Hamilton sera diffusé sur Disney + le 3 juillet 2020.

