La position de départ avant la 34e journée: Ligue des champions, Ligue Europa, bataille de relégation

La 33e journée de Bundesliga est historique: alors que la question du championnat et les sept participants aux affaires internationales ont déjà été tranchées, il reste encore quelques questions à répondre samedi prochain (15h30): Qui relèguera? Qui joue la Ligue des Champions? Et qui doit aller en qualification pour la Ligue Europa?

Regarde en avant de la finale de la saison SPOX sur la situation initiale, les jeux exceptionnels et les différents scénarios pour le Werder Brême, Fortuna Düsseldorf, Borussia Mönchengladbach et Co.

Voulez-vous vérifier par vous-même comment le Werder Brême peut maintenir la classe et que le Bayer Leverkusen peut se qualifier pour la Ligue des champions dans tous les cas? Alors testez notre calculatrice!

Bundesliga: la lutte pour la Ligue des champions

Lors de la 33e journée, la position de départ dans la course à la qualification pour la première classe a changé massivement: alors que Gladbach a gagné au bas de Paderborn, le Bayer Leverkusen a perdu face au Hertha de Berlin. Donc, c’est clair: RB Leipzig ne peut plus être poussé hors du top 4 en raison de la différence de buts nettement meilleure par rapport à Leverkusen (toutes les équipes des quatre premières places sont directement qualifiées pour la phase de groupes de la première classe).

D’un autre côté, la question reste ouverte: qui doit se contenter de la cinquième place? Avec une avance de deux points et neuf buts, les poulains entreront en 34e journée et conserveront la quatrième place si …

ils gagnent contre Hertha BSC.

ils jouent un match nul contre Berlin et Leverkusen gagne par un maximum de huit buts contre Mayence 05.

ils perdent contre Hertha BSC et Leverkusen ne gagnent pas contre Mayence 05.

© imago images

Leverkusen, Gladbach, Leipzig: adversaires le jour du match 34 et le tableau

maison Un moyen Bayer Leverkusen FSV Mainz 05 Borussia Mönchengladbach Hertha BSC FC Augsburg RB Leipzig

espace équipe Jeux portes différence Points 3e RB Leipzig 33 79:36 43 63 4e Borussia M’gladbach 33 64:39 25e 62 5 Bayer Leverkusen 33 60:44 16 60

Bundesliga: la course à la qualification directe pour la Ligue Europa

Le VfL Wolfsburg et le TSG Hoffenheim occuperont les places six et sept en Bundesliga lors de la saison 2019/20. Cependant, il n’est pas encore clair dans quel ordre ils le feront. Étant donné que les deux finalistes de la coupe, le Bayer Leverkusen et le Bayern Munich se sont déjà qualifiés pour la compétition internationale à travers la ligue, la ligue septième est également qualifiée pour l’Europe.

La différence: alors que les cinquième et sixième entrent directement dans la phase de groupes de la Ligue Europa, le septième doit prendre le détour par la qualification – un scénario que le TSG et les loups veulent éviter en raison de la pause estivale déjà courte.

Wolfsburg entre dans la 34e journée avec la différence de buts de dix buts de mieux et gardera la sixième place si …

défait le VfL Bayern Munich.

Wolfsburg joue dans un match nul et Hoffenheim ne gagne pas à Dortmund.

les loups perdent et Hoffenheim reste également sans points.

© imago images / Jürgen Fromme

Wolfsburg et Hoffenheim: adversaires le jour du match 34 et le tableau

maison Un moyen VfL Wolfsburg FC Bayern Munich Borussia Dortmund TSG Hoffenheim

espace équipe Jeux portes différence Points 6 Wolfsburg 33 48:42 6 49 7 TSG Hoffenheim 33 49:53 -4 49

Werder Bremen ou Fortuna Dusseldorf: qui est relégué en 2ème division?

Histoire de détective dans la cave à table! En raison de la défaite du Werder Brême au FSV Mayence 05 le jour du match 33, la Rhénanie-Palatinat a obtenu la relégation (ainsi que le 1. FC Köln et le FC Augsburg) et a accru les inquiétudes de la Ligue hanséatique.

Parce que: En raison du gain de points simultané du concurrent direct Düsseldorf, le Werder sépare désormais deux points et la plus faible différence de buts de la Fortuna. L’une des deux équipes entre en relégation contre la troisième en deuxième division (qui se déroule les 2 et 6 juillet), l’autre relègue. Dans ce cas, Werder ne serait représenté en deuxième classe que pour la première fois depuis la saison 1980/81.

Fortuna obtient la relégation 16 si …

elle gagne à Union Berlin.

elle joue un match nul à Berlin et Brême gagne par un maximum de trois buts contre Cologne.

elle perd et Brême ne bat pas Cologne en même temps.

Werder, en revanche, se sauve dans la relégation si …

il bat Cologne et Düsseldorf s’incline face à l’Union Berlin.

il bat Cologne avec au moins quatre buts d’écart et Düsseldorf ne gagne pas contre Union.

Si Brême joue seulement contre ou perd contre Cologne, la relégation est certaine.

© imago images

Brême et Düsseldorf: adversaires à la 34e journée et au tableau

maison Un moyen Werder Bremen 1. FC Cologne Union Berlin Fortuna Dusseldorf