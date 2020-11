La police écossaise apportera un antidote d’urgence pour traiter les surdoses d’héroïne

La police écossaise commencera à transporter un antidote d’urgence pour traiter les victimes de surdose de drogue dans le cadre des efforts visant à réduire le nombre croissant de morts dans le pays.L’approche est testée par la police écossaise pour les six prochains mois dans l’est de Glasgow ainsi qu’à Falkirk. et Dundee. Les agents porteront Naloxone, un spray nasal qui contrecarre les effets des surdoses d’opioïdes comme l’héroïne. On espère que le plan donnera plus de temps aux ambulanciers paramédicaux pour arriver et prendre en charge les traitements médicaux d’urgence.Le i bulletin dernières nouvelles et analyses Le transport de la naloxone sera volontaire, mais tous les agents de première ligne du rang d’agent, de sergent et d’inspecteur dans les zones pilotes Cependant, la décision a exaspéré la Fédération de police écossaise qui a décrit la mesure comme un «plâtre collant» qui détourne les ressources de la résolution du problème sous-jacent. Elle a déclaré que l’initiative était un «exercice de relations publiques qui n’a rien à voir avec le fait de sauver des vies ». La fédération a ajouté: «Personne au Royaume-Uni n’est mort des suites d’un policier ne portant pas de naloxone, des gens sont cependant décédés suite à l’administration de naloxone.» Usage abusif de drogues On estime qu’environ 700 agents seront formés pour leur permettre de participer au programme, le projet devrait démarrer au début de l’année prochaine.Les derniers chiffres disponibles montrent qu’il y a eu 1187 décès liés à la drogue en Écosse en 2018.Les agents porteront de la naloxone, un spray nasal qui contrecarre les effets des surdoses d’opioïdes tels que héroïne (Photo: Craig F. Walker / The Boston Globe / Getty) Le gouvernement écossais a soutenu que l’abus de drogues devrait être traité comme un problème de santé publique plutôt que comme un problème criminel, mais le ministère de l’Intérieur a résisté aux appels visant à établir des «salles de consommation supervisées »Où les gens pouvaient s’injecter en toute sécurité sans risquer des poursuites. Le chef de la police adjoint de la police écossaise, Gary Ritchie, a décrit le procès comme« l’un des plus importants »de l’histoire de la po licing. Il a ajouté que la naloxone pourrait éventuellement être fournie à tous les officiers de la force. « On espère que les zones des bancs d’essai montreront la valeur de nos officiers qui portent ce traitement comme une extension de la formation aux premiers secours », at-il ajouté.

