La police a attaqué l’acteur hollywoodien John Cusack avec vandalisme, Baton Bike

De violentes manifestations se poursuivent aux États-Unis après la mort de l’homme noir George Floyd en garde à vue. Pendant ce temps, l’acteur hollywoodien John Cusack a déclaré que la police de Chicago l’avait brutalisé après avoir tenté de filmer une voiture en feu lors d’une manifestation contre la mort de George Floyd.

L’acteur de 53 ans a partagé une vidéo de son compte Twitter. John Cusack a écrit dans son tweet que la police a attaqué son vélo avec des bâtons pour filmer la voiture en feu pendant la manifestation. La vidéo montre également un policier qui leur crie dessus. On peut l’entendre dire descendre de son vélo.

Les flics n’aimaient pas que je filme la voiture en flammes alors ils sont venus vers moi avec des matraques. Frapper mon vélo. Ah, voici l’audio pic.twitter.com/tfaOoVCw5v »

– John Cusack (@johncusack) 31 mai 2020

Expliquez que le couvre-feu est en vigueur dans 40 villes, dont Washington en raison de la violence. Le président américain Donald Trump a exprimé sa colère contre les gouverneurs des villes touchées. Compte tenu des émeutes dans de nombreuses villes, Trump a appelé les gouvernants ici faibles. En outre, Trump a exigé une action stricte des gouverneurs en cas d’incendie criminel et de vol lors de manifestations violentes dans les villes américaines.

Que se passe-t-il?

En fait, une vidéo de l’incident a été révélée après qu’un homme afro-américain a été tué par des brutalités policières dans la ville de Minneapolis, aux États-Unis. Dans la vidéo, un homme noir est menotté et se couche face contre terre. Un policier garde son genou sur le cou pendant plus de cinq minutes. Plus tard, cet homme meurt.

