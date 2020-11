La police a arrêté 190 personnes lors de manifestations contre le verrouillage pour avoir enfreint les restrictions de Covid

La police a arrêté 190 personnes lors de manifestations anti-lockdown qui ont eu lieu dans le centre de Londres. Les arrestations de jeudi étaient pour violation de la nouvelle législation sur les coronavirus. Les manifestants ont commencé leur marche près du Strand peu après 18 heures en scandant «liberté» et «plus de verrouillage» dans ce qui était la première nuit des nouvelles restrictions de Covid-19. De nombreux manifestants, qui ne portaient pas de masques, enfreignaient les règles gouvernementales sur les coronavirus. En plus des manifestants anti-lockdown, des foules étaient en force portant des masques de Guy Fawkes pour la marche antigouvernementale du 5 novembre. Le Met a déclaré dans un communiqué que la majorité des arrestations concernaient des infractions à la réglementation sur les coronavirus. Sur les arrestations, 189 font l’objet d’une enquête pour un avis de pénalité fixe et une personne fait l’objet d’une enquête pour une amende de 10 000 £. Le commissaire adjoint adjoint de la police métropolitaine, Matt Twist, a déclaré: « Ceux qui sont sortis pour protester … mettent leur santé en danger et, de manière frustrante, ils mettent la santé de Londres et de nos agents en danger, c’est clairement inacceptable. » Il a ajouté que pendant le verrouillage, les agents «dialogueront avec les membres du public» et que des «mesures coercitives» seraient prises avec «la petite minorité qui refusera délibérément de respecter les règles». Les rues sont presque vides dans la ville de Londres le premier jour du deuxième verrouillage en Angleterre le 5 novembre (Photo: Kristian Buus / In Pictures / Getty) Déserte Pendant ce temps, des images de partout au Royaume-Uni montraient des routes vides et des rues hautes désertes alors que le la majorité des gens ont obéi au verrouillage. Les nouvelles restrictions gouvernementales signifient que les gens doivent rester à la maison, sauf pour l’éducation, le travail, l’exercice, les raisons médicales, les achats de produits de première nécessité ou pour les tâches ménagères. Les ménages ne sont pas autorisés à se mélanger avec d’autres à l’intérieur ou à l’extérieur. Ben Sheridan, patrouille AA de l’année, a déclaré: «Le premier jour de verrouillage était comme une journée normale, avec des gens qui s’occupaient de questions. Mais vous pouvez certainement voir la différence de trafic maintenant, il est généralement plus silencieux. «Ce n’est pas comme le dernier verrouillage et encore occupé à l’heure de l’école avec les familles évitant les transports en commun, qui continueront. Mais en général, il y a eu une baisse plus notable du trafic. » En savoir plus Les étudiants de l’Université de Manchester démolissent les clôtures de verrouillage installées de manière inattendue autour de leurs halls Pendant ce temps, les étudiants de l’Université de Manchester ont abattu les clôtures érigées autour des résidences Fallowfield. Ils se sont réveillés le premier jour du verrouillage des «énormes barrières métalliques». L’université a déclaré qu’elles avaient été érigées pour protéger les étudiants et s’est excusée «pour l’inquiétude et la détresse causées».

Sanogyl Dentifrice Soin Bi-Protect Dents et Gencives 75ml Sanogyl Dentifrice Bi Protect Soin Complet Dents et Gencives 75ml est un dentifrice spécialement dédié aux personnes souhaitant avoir une action complète lors du brossage, en prenant soin à la fois de leurs dents et de leurs gencives. Afin de leur apporter le meilleur soin au quotidien et de diminuer

Severin Friteuse SEVERIN FR2431 Puissance 2200 watts - Cuve émaillée amovible - Voyant lumineux de fonctionnement - Thermostat réglable jusqu'à 190°C - Rangement de cordon - Cette friteuse SEVERIN FR 2431, d'une puissance de 2200W, possède un thermostat réglable jusqu'à 190°C avec sécurité contre la surchauffe (la résistance s'arrête

Cameo EKS XLR Cameo EKS XLR, Interrupteur d'arrêt d'urgence avec serrure à clé, Gros bouton avec déverrouillage par rotation, Verrouillage contre les opérations non autorisées, Connecteur Interlock XLR femelle 3 broches, Boîtier en plastique jaune/noir résistant aux chocs, Conforme à toutes les exigences de sécurité

50factory Housse de transport pour tente paddock 50 Factory 3x3m Sac de rangement pour tonnelle 3x3m 50Factory Housse de rangement pour tente 50factory.com idéal pour transporter votre tonnelle lors de vos manifestations sportives, dans les stands ou parcs pilotes avant et après vos courses. Après avoir plier votre tonnelle, vous avez juste à ouvrir votre sac de rangement,