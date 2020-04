La plus grosse bombe du box-office de 2019: Dark Pheonix – / Film

Le box-office 2020 est actuellement en pause, alors sautons dans la machine Wayback et regardons le plus gros échec de 2019, n’est-ce pas? Un nouveau rapport révèle que la plus grosse bombe au box-office de 2019 n’était autre que X-Men: Dark Phoenix, le dernier clou dans le cercueil de Fox’s X Men la franchise. Oui, même Chats était un plus grand «hit» que Phénix sombre, et cela veut dire quelque chose.

La date limite a chiffré les chiffres, et il semble que Phénix sombre est le plus gros perdant d’argent de 2019. La publication a pris en compte les revenus tirés de la vente de billets, de la VOD et du Blu-ray et des revenus de la télévision pour arriver à ses décomptes, et les résultats pour Phénix sombre n’est pas génial, c’est le moins qu’on puisse dire. Selon leurs calculs, l’entrée finale dans Fox’s X Men la franchise a perdu un total de 133 millions de dollars. Cela n’a certainement pas aidé les Phénix sombre reçu des critiques extrêmement négatives (il se situe à 23% sur Rotten Tomatoes), et est arrivé à un moment où le public était clairement malade et fatigué de la confusion Fox X Men chronologie de la franchise de film.

Il faut se demander comment Les nouveaux mutants (qui était auparavant une sortie uniquement pour Fox, mais qui fait maintenant partie de Disney en raison de l’énorme fusion Fox-Disney) fera l’affaire, chaque fois que l’enfer qui sortira. Peut-être que Disney devrait commencer à penser à laisser tomber ce mauvais garçon directement sur Disney +. Il a déjà été retardé plusieurs fois, ce qui n’aidera probablement pas son cas s’il finit par aller au cinéma.

Ailleurs dans le monde des bombes au box-office 2019, Terminator: Dark Fate – ce qui n’était vraiment pas si mal! – a fini par perdre Paramount 122,6 millions de dollars, ce qui devrait probablement marquer la fin de la Terminator franchise dans son ensemble. Rêve de fièvre sexy Chats, à propos des chats qui se sont présentés pendant deux heures complètes, ont finalement perdu Universal 113,6 millions de dollars. Miaou? Plus comme moi-aïe, ai-je raison, les enfants?

Drame d’action à gros budget d’Ang Lee Homme Gémeaux, dans lequel Will Smith s’est battu contre lui-même, n’a pas réussi à attirer la foule et a perdu 111,1 millions de dollars de Paramount. Et enfin, le film d’animation Laika Lien manquant perdu 101,3 millions de dollars, ce qui est dommage, car tout le monde semble aimer Laika. Et qu’en 2020? Quel sera le plus gros flop au box-office de cette année? Je suppose que tout dépend de la réouverture des cinémas.

Articles sympas du Web: