La «plus grande mise à jour jamais réalisée» de GTA Online arrive cette année

Rockstar Games vient d’annoncer que GTA Online et Red Dead Online vont recevoir de «nouvelles mises à jour passionnantes dans les semaines à venir» – et, en outre, le jeu multijoueur en ligne basé à Los Santos aura une nouvelle baisse de contenu plus tard cette année , aussi. En fait, sa «plus grande mise à jour jamais» devrait arriver plus tard en 2020.

Dans un article sur son ‘Newswire’, Rockstar dit que les joueurs de GTA Online peuvent s’attendre à une mise à jour cet été – probablement très bientôt, étant donné que nous ne sommes qu’à quelques jours d’août – qui ajoutera « un mélange amusant de nouveaux contenus divers de la vaste gamme d’expériences du jeu à apprécier ». Hmm.

Donc, il est loin d’être clair ce que Rockstar a exactement dans sa manche en ce qui concerne ce contenu mystérieux de GTA Online, mais le studio ajoute qu’il y a aussi d’autres «grosses mises à jour» à venir plus tard en 2020. Celles-ci ajouteront des choses comme «de nouvelles extensions et augmentations »À l’un des rôles de RDR Online – et, curieusement,« la plus grande mise à jour jamais réalisée pour GTA Online », qui présentera une nouvelle vision des braquages, et dans un tout nouvel emplacement également.

Si, comme ces récents clowns de Red Dead Online, vous espériez voir plus de contenu se diriger vers les plaines occidentales sauvages du jeu d’action-aventure, vous avez également de la chance. Red Dead Online recevra «une nouvelle mise à jour massive» la semaine prochaine, le 28 juillet, inaugurant «une nouvelle poursuite de frontière qui présentera aux joueurs les secrets du naturalisme dans le cadre d’un tout nouveau rôle, plus un nouveau pass hors-la-loi, des tonnes de fonctionnalités et de correctifs demandés par la communauté, et bien plus encore à jouer et à découvrir dans les mois à venir ». Charmant.

Il n’y a pas encore de date pour la mise à jour estivale de GTA Online à griffonner, ni exactement ce qui nous attend. Cependant, Rockstar ajoute que de plus en plus de suggestions de la communauté des jeux du monde ouvert feront leur entrée dans les titres très bientôt, donc il semble que quoi que ce soit, ce sera probablement quelque chose que les fans apprécieront.