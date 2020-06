La plus grande mise à jour de Minecraft depuis son lancement est arrivée

Microsoft a travaillé sur la soi-disant mise à jour Nether pour Minecraft depuis très longtemps. Mais il est parfaitement logique car il s’agit de l’une des mises à jour les plus importantes et les plus importantes depuis le lancement de Minecraft.La mise à jour Nether de Minecraft est maintenant disponible non seulement sur Android et iOS, mais également sur toutes les autres plates-formes du jeu, y compris PC, PlayStation 4 , Xbox One et Nintendo Switch. La chose dépend de la plateforme sur laquelle vous jouez, vous obtiendrez un ensemble différent de nouvelles fonctionnalités et améliorations.

L’essentiel de la nouvelle mise à jour est qu’elle apporte un monde entièrement nouveau avec ses propres biomes, mobs et blocs. Dans le nouveau monde, les joueurs découvriront un nouveau matériau puissant appelé Netherite, qui est encore plus dur que le diamant.

Pour accéder au nouveau monde, les joueurs de Minecraft doivent obtenir le «Chemin du Néant« Quête, qui est disponible gratuitement via le marché Minecraft. Ensuite, vous devrez visiter Poppy Isle et entrer dans la faille dimensionnelle qui vient de s’aventurer dans le Nether.