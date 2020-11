La «plus grande année à ce jour» de Sea of ​​Thieves commence en 2021

Même si les mises à jour individuelles ont parfois été légèrement minces, il est difficile de nier que Sea of ​​Thieves a connu une année assez importante – ses débuts sur Steam en juin ont vu le jeu de pirates se propager rapidement dans la liste des dix meilleurs vendeurs, et Rare l’a fait. a continué à publier des mises à jour telles que Vaults of the Ancients et Ashen Winds. Cependant, alors qu’il se prépare pour la mise à jour de novembre, Rare dit de regarder vers l’horizon, car 2021 pourrait être la plus grande année de Sea of ​​Thieves.

La prochaine mise à jour majeure de Sea of ​​Thieves arrive le 18 novembre, et dans un message sur le site officiel du jeu, Rare dit de tempérer les attentes pour celui-ci – il s’agit davantage d’une mise à jour de la qualité de vie visant à éliminer les bugs et à peaufiner l’expérience du joueur de base. Mais le développeur dit que cela sert à jeter les bases de changements majeurs à venir en 2021 – bien que ce qu’ils pourraient être exactement reste un mystère.

Les défis et voyages hebdomadaires de Fate of the Damned resteront déverrouillés et disponibles dans le jeu jusqu’au 9 décembre, et Rare dit qu’il a ajouté du contenu à la mise à jour Vault of the Ancients. Avec la mise à jour de novembre, vous pourrez trouver des emplacements de coffres au trésor dans Devil’s Roar, ce qui signifie que ceux-ci peuvent désormais devenir épiques grâce à des mers surchauffées et autres. Pendant les vacances de Thanksgiving, Sea of ​​Thieves organisera un autre week-end Or et Gloire, accordant le double d’or et de réputation sur tous les trésors que vous remettez.

Ce qui est le plus excitant, cependant, est le langage de Rare sur les futures mises à jour.

«Nous avons une édition spéciale de [Sea of Thieves] Des nouvelles à venir dans les prochaines semaines qui parleront de la mise à jour de décembre, et nous parlerons également de nos projets pour la nouvelle année », lit-on dans l’article. «Nous avons des changements importants et passionnants à venir alors que nous entrons dans ce qui sera probablement la plus grande année de Sea of ​​Thieves à ce jour, et nous sommes ravis de partager nos réflexions avec vous tous bientôt!»

Le producteur exécutif rare Joe Neate a partagé le message sur Twitter, ajoutant qu’il était «incroyablement fier» de faire partie de l’équipe et qu’il y avait «beaucoup à venir en 2021».

Ça a été une longue année. Incroyablement fier de faire partie de l’équipe de Rare et de voir comment tout le monde a travaillé ensemble pour faire évoluer Sea of ​​Thieves. Beaucoup à venir en 2021. Ce sera certainement la plus grosse année à ce jour. #seaofteasePeut même ajouter le fantôme enveloppé https://t.co/7ZJarAofzg – Joe Neate (@ JoeNeate1) 17 novembre 2020

«Peut-être même ajouter le Shrouded Ghost», a-t-il dit, dans une référence ironique au mégalodon insaisissable qui apparaît si rarement que certains joueurs pensent que ce n’est rien de plus qu’une légende.

