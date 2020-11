La plupart des joueurs de Microsoft Flight Simulator sont rentrés chez eux lors de leur premier voyage

Microsoft Flight Simulator offre aux joueurs la possibilité de voler où ils le souhaitent, et en une année pleine de restrictions de voyage, ce choix est devenu très simple pour la plupart. Dans un nouveau documentaire sur le jeu d’avion, les développeurs révèlent que près des trois quarts des pilotes potentiels, lorsqu’ils en ont l’occasion, sont rentrés directement chez eux en tant que première escale.

La statistique provient d’un making-of des documentaristes de jeu Noclip. À la fin du film d’une demi-heure, après avoir expliqué toute la magie technologique du développeur Asobo Studios, l’animateur Danny O’Dwyer évoque l’endroit où les gens se sont envolés une fois qu’ils ont terminé tous les tutoriels. Compte tenu des circonstances actuelles, des verrouillages généralisés et ainsi de suite, il s’avère que 70% des joueurs ont saisi l’occasion de se rendre chez eux dans leur avion, participant à un voyage que beaucoup ne sont toujours pas en mesure de faire pour le moment.

Parmi eux se trouvent les développeurs eux-mêmes, qui ont utilisé leur nouveau jeu comme un moyen de se connecter avec leurs familles. «Lorsque le coronavirus a frappé, j’étais censé aller rendre visite à ma famille, et je ne pouvais pas parce qu’ils vivent en Allemagne», explique Jorg Neumann, responsable de Microsoft Flight Simulator. «Alors j’ai pris l’avion là-bas, et j’ai appelé mes parents et nous avons juste parlé de la météo, c’était la même heure de la journée, la même météo, ça avait l’air tout à fait juste. Je les ai essentiellement appelés et leur ai dit: «Je suis aussi proche de vous que possible». »

Neumann poursuit en mentionnant que l’équipe a reçu de nombreux courriels de personnes racontant des anecdotes similaires. «Le monde s’est un peu éloigné de nous, et c’est un peu plus près à l’intérieur de la simulation, donc je pense que c’est génial», a-t-il déclaré.

Vous pouvez regarder le documentaire complet ci-dessous, cette partie se déroulant à 30h11:

Notre Ben Maxwell a qualifié le jeu de simulation de «version visionnaire et historique» dans sa critique. Une mise à jour majeure aux États-Unis a été déployée ce mois-ci et une mise à jour au Royaume-Uni est attendue en janvier.