«  La plupart des gens suivront les règles  », a déclaré la ministre Helen Whately alors que des questions subsistent quant à savoir qui applique les nouvelles directives

La ministre des Soins, Helen Whately, a déclaré vendredi que le gouvernement estimait que la plupart des gens porteraient des masques faciaux sans que la police ne soit «impliquée dans l’application de la loi». Les masques faciaux sont devenus obligatoires dans de nombreux magasins et entreprises vendredi, avec des exemptions pour certaines personnes, Bien que la confusion abonde autour de la meilleure façon d’appliquer la pratique.Mme Whately a déclaré à BBC Breakfast que, bien que la police ait la possibilité de faire appliquer le port de masques, elle pensait que la plupart des gens comprendraient le but et se conformeraient aux directives. à travers le bruit «La plupart des gens suivront les règles» La ministre des soins Helen Whately a déclaré à BBC Breakfast qu’elle pensait que la plupart des gens suivraient les règles (Photo: BBC) Elle a déclaré: «Il y a la possibilité pour la police d’être impliquée dans l’application de la loi, car il y aura des amendes, mais je ne pense vraiment pas que nous devrons aller dans cette direction. «Parce que la plupart des gens suivront les règles, les gens prennent cela très au sérieux, les gens ne veulent pas voir le rat Covid «Les gens savent qu’en portant un masque facial, il s’agit de protéger ceux qui vous entourent, en particulier les plus vulnérables. Il s’agit de s’assurer que nous n’augmentons pas les taux de Covid, ce qui pourrait signifier que nous devrons à nouveau imposer des restrictions. «Nous ne voulons pas que cela se produise afin que nous sachions que les gens agiront de manière responsable et porteront des masques. . « La police peut infliger des amendes de 100 £ aux personnes dans les magasins, les centres commerciaux, les banques, les points de vente à emporter, les bureaux de poste, les sandwicheries et les supermarchés qui ne respectent pas les règles, mais le College of Policing a déclaré que les agents » ne devraient être requis qu’en dernier Les directives publiées jeudi par le gouvernement pour l’Angleterre ont confirmé que les couvertures faciales dans les plats à emporter seraient obligatoires, après des semaines de confusion et de messages variés de la part des ministres.Il indique que le personnel des locaux où des couvre-visages est requis est encouragé à «prendre des mesures raisonnables pour promouvoir le respect de la loi »et peut refuser l’entrée à des personnes qui ne bénéficient pas d’une exemption valable en vertu des règles. Certaines entreprises ne« mettront pas les clients au défi »La plupart des acheteurs ne portent pas encore de masque (Photo: AFP / Getty) organisations ont critiqué le gouvernement pour avoir mis si longtemps à publier les nouvelles lois et directives, après avoir annoncé la mesure il y a plus d’une semaine, tandis que les dirigeants syndicaux ont exprimé leurs craintes que les règles ne mettent en danger la sécurité des travailleurs s’il y a des clients abusifs ou des personnes qui refusent de le faire. portez un masque.Costa Coffee a déclaré que cela «ne mettrait pas au défi les clients» qui ne portent pas de masque «car ils peuvent avoir une raison légitime pour laquelle ils ne peuvent pas en porter un» .Sainsbury a déclaré tout en demandant à tout le monde de continuer « jouer leur rôle »en aidant à garder tout le monde en sécurité en magasin en suivant les règles,« nos collègues ne seront pas responsables de leur application ». Asda a déclaré qu’il« encouragera fortement les clients à porter un masque facial », mais a ajouté:« C’est la responsabilité des autorités compétentes de surveiller et d’appliquer les nouvelles règles. »Tesco vendra des masques faciaux à l’entrée et Waitrose a déclaré que le personnel serait à l’entrée des magasins pour rappeler aux clients l’exigence. sera «obligé» de porter un couvre-visage dans Greggs. Le British Retail Consortium a appelé les clients à être «respectueux» des nouvelles règles et a critiqué le temps nécessaire à la publication des directives. pour informer correctement le personnel, préparer la signalisation et prendre des mesures pour encourager la conformité ». La British Medical Association a déclaré que si les conseils sont utiles, ils sont arrivés tard dans la journée.« Les acheteurs font face à une amende de 100 £ à partir de vendredi s’ils sont pris sans porter de masque (Photo: Adrian DENNIS / AFP / Getty) Le Dr Chaand Nagpaul, président du conseil de l’association, a déclaré que les mesures étaient «attendues depuis longtemps» et a ajouté: «l’incertitude des dernières semaines n’a rien fait pour inspirer le public. c confiance ». Des lieux comme les restaurants, pubs, gymnases, coiffeurs, salons de beauté, centres de loisirs, cinémas, salles de concert et théâtres sont exemptés des nouvelles règles. Le Dr Nagpaul a averti que le virus« ne fait pas de discrimination entre les bâtiments »et a déclaré qu’il doit y avoir «Une assurance absolue» que d’autres mesures d’atténuation sont en place sur ces sites, telles que les écrans et la distance physique. en raison d’une maladie physique ou mentale, d’une déficience ou d’un handicap.Les directives indiquent que les gens doivent «supposer» qu’il est normal de porter un masque facial lorsqu’ils se rendent à l’hôpital, à un médecin généraliste, à un établissement de soins de santé ou dans tout autre établissement de soins de santé primaires ou communautaires. ont été aveuglés par l’annonce du gouvernement car ils n’ont pas été informés à l’avance des plans et certains chefs de police ont averti qu’il n’y avait pas les ressources nécessaires pour patrouiller dans les allées. avec des particuliers » Les couvertures faciales seront obligatoires dans les magasins en Angleterre à partir du 24 juillet (Photo: Getty) La Fédération de police d’Angleterre et du Pays de Galles, qui représente les agents de base, a déclaré qu’il était «irréaliste et injuste» de s’attendre à ce qu’ils patrouillent La commissaire de la police métropolitaine, Dame Cressida Dick, a déclaré qu’elle espérait que les acheteurs qui refusent de porter des masques seraient « honteux » de se conformer. : « Les entreprises sont encouragées à prendre des mesures raisonnables pour encourager les clients à respecter la loi, y compris par des panneaux et en fournissant d’autres informations en magasin. » et rappelez-leur qu’ils devraient porter un masque facial et je suis sûr que l’écrasante majorité du public le fera. »Les lois pourraient être en place jusqu Le 1er janvier, et pourrait même durer un an, à moins que le gouvernement ne décide de les mettre au rebut entre-temps. Les couvre-visages sont déjà obligatoires dans les magasins en Ecosse et le seront dans les magasins en Irlande du Nord à partir du 1er août. Il n’est pas prévu de les rendre obligatoires dans les magasins au Pays de Galles. Reportage supplémentaire de la Press Association.

