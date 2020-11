La PlayStation 5 est « absolument » épuisée, selon le PDG Jim Ryan

Si vous avez du mal à obtenir une console de nouvelle génération, sachez simplement que vous n’êtes pas seul. Bien que j’adorerais venir ici et vous dire de ne pas vous inquiéter, ce n’est malheureusement pas le cas, du moins avec la PlayStation 5 de Sony.

Dans une interview avec un site d’information russe TASS, Le PDG de Sony, Jim Ryan, a parlé des difficultés liées au lancement d’une console pendant une pandémie. Nous savions déjà que Sony avait des problèmes avec les demandes et la fabrication de la PS5 en raison de fermetures, mais l’interview donne un aperçu plus intime de ce que la société traversait.

Bien que l’interview vaille vraiment la peine d’être lue, une chose importante à noter concerne l’offre et la demande actuelles et ce que Ryan voit de leur côté, et ce que cela signifie pour les personnes qui cherchent à accrocher une console.

Interrogé sur les ventes de la première semaine, Ryan dit: «Tout est vendu. Absolument tout est vendu. »Il poursuit en disant:« J’ai passé une grande partie de l’année dernière à essayer de m’assurer que nous pouvons générer une demande suffisante pour le produit. Et maintenant, en termes de bande passante exécutive, je passe beaucoup plus de temps à essayer d’augmenter l’offre pour répondre à cette demande. »

Fondamentalement, cela signifie que mettre la main sur une PlayStation 5 sera un défi dans les mois à venir.

Des magasins comme Walmart et Best Buy publieront presque certainement plus d’unités pendant les soldes du Black Friday, mais on ne sait vraiment pas combien de consoles seront disponibles, ce qui signifie que vous devrez toujours être rapide avec la souris si vous voulez même avoir un chance d’obtenir une console pour la saison des fêtes.

Malheureusement, les revendeurs et les robots doivent expliquer certains des problèmes liés à l’obtention d’une console. Actuellement, ces personnes revendent des consoles sur des sites comme eBay pour plus de 1 000 $.

