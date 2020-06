La plateforme: quel est le vrai message? Fin expliquée

La plate-forme a laissé les téléspectateurs se gratter la tête et avec un tas de questions sans réponse. Nous devons donc tous y répondre et dire quel message le cinéaste Galder Gaztelu-Urrutia voulait que le public laisse-

Résumé du tracé de la plate-forme

Le protagoniste du film est Goreng (Ivan Massague), qui s’est volontairement inscrit au séjour à la prison pendant six mois en échange d’un diplôme. Il se réveille au niveau 48 avec son compagnon de cellule à Trimagasi (Zorion Eguileor). Trimagasi a expliqué les règles de «The Hole».

Un banquet de nourriture descend d’en haut sur une plate-forme, laissant les prisonniers de niveau supérieur manger en premier, tandis que ceux de plus en plus bas se battent pour les restes.

Comment s’est terminé le film?

Goreng se réveille au niveau 6 avec son nouveau compagnon de cellule, Baharat. Lorsque Baharat se retrouve au niveau 6, il utilise sa corde pour monter au sommet de la tour pour le libérer. Mais ce plan ne repose que sur la gentillesse des étrangers ci-dessus. Les racistes haineux au-dessus d’eux ont brisé toute l’idée.

Les deux décident d’aller jusqu’au fond et de nourrir les gens aux niveaux inférieurs. Jusqu’au niveau 50, personne n’était servi avec de la nourriture. Ils ont également sauvé la «Panna Cotta» comme message pour l’administration que la structure tyrannique n’a pas brisé l’esprit humain.

Initialement au niveau 171, Goreng a calculé qu’il y avait 250 niveaux. Mais plus tard, le duo a atteint le niveau 333! Là, ils ont trouvé une jeune fille toute seule à ce niveau. Elle était la fille disparue de Miharu.

Fille de Miharu au niveau 333.

Goreng a insisté pour donner cette panna cotta à la fille. Après la mort de Baharat à cause de ses blessures, Goreng se rend compte que la petite fille était le message pour l’administration.

Le film s’est terminé avec Goreng envoyant la fille de Miharu au sommet via la plateforme.

Explication de la fin de la plateforme

Le film est une métaphore du système de classe et du capitalisme. Le film indique qu’il y a suffisamment de ressources et d’opportunités pour tout le monde. Mais la cupidité et la surexploitation faites par les gens d’en haut font souffrir les gens d’en bas.

La même chose se produit dans le film. Il y a suffisamment de nourriture pour que tout le monde puisse survivre et satisfaire ses besoins fondamentaux.

Mais la cupidité et la surconsommation de nourriture par les niveaux supérieurs entraînent la famine dans les niveaux inférieurs. Cela oblige finalement les gens là-bas à trouver d’autres moyens de survivre, et cela inclut également de tuer les autres et de manger leur chair.

Au final, on voit que Goreng envoie la petite fille comme message à l’administration. Beaucoup de téléspectateurs se demandent pourquoi ne l’a-t-il envoyée que ci-dessus et pas lui-même? De plus, comment la fille a-t-elle été le message pour eux?

Goreng se retrouve dans l’impossibilité d’aller avec la fille car le système l’a trop brutalisé. Il a tué tant de personnes et s’est vu coincé au même endroit. C’est pourquoi il n’est pas allé avec la fille.

Lorsque Goreng rencontre Imoguiri, elle lui raconte le concept central de la prison. L’administration préfère désigner la prison en forme de fosse comme un centre d’autogestion vertical (VSC).

Pour que la nourriture atteigne les niveaux les plus bas, il faut un «sens de solidarité spontané». Ainsi, les gens sans communiquer entre eux ne doivent prendre que ce dont ils ont besoin.

Elle a également déclaré que les enfants de moins de 16 ans ne sont pas admis en prison. Même si elle travaillait en prison, elle n’était au courant de rien de tel qui s’y passait.

Au lieu de leur dire que les prisonniers peuvent s’adapter au système, il veut montrer que l’on ne peut pas faire confiance à ceux qui exploitent le système.

Donc, la petite fille est LE MESSAGE pour l’administration que les personnes au pouvoir fixent les règles, mais elles ne les suivent pas elles-mêmes. Ils ont assuré à tous qu’ils ne feraient jamais quelque chose d’aussi cruel que de laisser un enfant vivre une existence aussi horrible. Mais c’était un mensonge.

Enfin, ce film contient un message profond. La plateforme ne diffuse que sur Netflix.