La plate-forme constate une augmentation de 40% de la demande de produits, le travail à distance affectant l’industrie du design

Oluwaseyi Sosanya et Daniela Paredes ont cofondé la plateforme de conception et de collaboration de produits basée à Londres Gravity Sketch. J’ai parlé à M. Sosanya, directeur général de la société. Pourquoi avez-vous créé l’entreprise? Nous avons fondé Gravity Sketch sur le dos d’une thèse que nous avons menée au Royal College of Art et à l’Imperial College de Londres. Nous voulions relever les défis que nous avions rencontrés entre concepteurs et ingénieurs, notamment en matière de communication et de création en 3D. La conception et le développement de produits physiques sont complexes, ajoutant des inefficacités, du temps et des coûts en cours de route, mais il n’y avait pas de véritables solutions collaboratives.Gravity Sketch permet aux équipes de penser et de créer en 3D tout en mettant la collaboration en temps réel au premier plan du processus de conception .The i newsletter dernières nouvelles et analyses Lire la suite Wild, une start-up de déodorants respectueux de l’environnement, obtient 2 millions de livres sterling de nouveaux fonds Que faisiez-vous avant cela? J’ai également passé quelques années chez Jaguar Land Rover dans des équipes de conception et d’ingénierie. Est-ce que Covid-19 a touché les affaires? Du jour au lendemain, le travail à distance est devenu la norme, et nous avons connu une forte augmentation de l’adoption de notre produit principalement en raison du temps réel fonctionnalités de collaboration. Nous avons constaté une augmentation de 40% de la demande pour le produit et avons intégré plus de 100 entreprises de conception. Pensez-vous que ces changements seront permanents? Le travail à distance est là pour rester. Les processus de conception et d’ingénierie sont considérablement affectés et continueront de l’être au cours des prochaines années. Il s’agit d’une occasion en or pour l’industrie d’adopter un pipeline véritablement numérique. Nous prévoyons une adoption accrue des technologies 3D, du cloud computing et une transition vers les ventes directes aux consommateurs. Cela se traduira par un avenir post-pandémique de meilleurs produits avec une conception, un développement et une fabrication plus durables.

