La piste du Grand Prix de Turquie surfe sur le plan des règles de 2022, selon Martin Brundle

Le commentateur de premier plan de la Formule 1, Martin Brundle, a déclaré que le sport doit apprendre de la « piste totalement inadaptée » pour le Grand Prix de Turquie de dimanche, qui a produit l’un des meilleurs week-ends de course depuis des années.

La piste d’Istanbul, un incontournable du calendrier F1 de 2005 à 2011, a été ajoutée au calendrier de cette saison lorsque la pandémie COVID-19 a frappé, obligeant le sport à se précipiter pour des sites européens pour remplacer les courses en Amérique et en Asie.

La piste a été refaite il y a quelques semaines à peine, pour un coût supposé d’environ 8 millions de dollars, mais le nouveau tarmac était si neuf et si lisse que les pneus ne fonctionnaient tout simplement pas, laissant les voitures de F1 patiner comme si elles étaient sur la glace.

Max Verstappen a signé le meilleur temps lors de la première séance d’essais de vendredi, un temps embarrassant de 10 secondes plus lent que le temps de la pole position de 2011. Le champion du monde Lewis Hamilton a qualifié les conditions de «terrifiantes» et de «merde avec un grand S».

Mais si les pilotes n’étaient pas satisfaits, le reste du monde était fasciné par les voir lutter pour garder les voitures sur la route. Pour une fois, les voitures semblaient difficiles à conduire, comme il sied à la meilleure catégorie de sport automobile au monde.

Lewis Hamilton a remporté le titre mondial en Turquie. (Getty)

Cela a permis au Canadien Lance Stroll de remporter sa première pole position, tandis que Mercedes a enregistré sa pire performance de qualification en sept ans.

Et avec les règlements de la Formule 1 qui devraient changer considérablement en 2022, Brundle dit que les responsables du sport doivent apprendre du week-end, en veillant à ce que les nouvelles règles produisent davantage de ce que nous avons vu en Turquie.

« Une piste totalement inadaptée en raison d’un resurfaçage très récent a fait une immense course en raison de sa nature glissante », écrit-il dans sa chronique pour Sky Sports.

«C’était tellement rafraîchissant de voir les pilotes devoir contrôler les voitures à chaque mètre du chemin sans répit, et un excellent rappel que nous espérons réduire les appuis en 2022 et remettre plus de contrôle entre les mains tourbillonnantes des pilotes plutôt que principalement les souffleries.

Daniel Ricciardo a eu un GP de Turquie frustrant. (Getty)

« Une fois de plus, la piste d’Istanbul Park a servi une belle course même si c’était parce que la surface n’était tout simplement pas prête pour la course de F1. Mais c’était la même surface de piste pour tout le monde, et un seul homme avait la vitesse et l’endurance pour vraiment maîtrisez-le dans un style que Michael Schumacher aurait pleinement apprécié alors que Lewis égalait son total de championnat. «

Brundle a décrit la course de Renault comme un «cauchemar» avec Daniel Ricciardo finissant 10e et Esteban Ocon 11e, un résultat qui fait passer l’équipe de la troisième à la cinquième place du championnat des constructeurs, une différence d’environ 15 millions de dollars de prix si cela restait ainsi à la fin. de la saison.

« Il y a eu des moments pendant la course où on m’a dit que j’étais l’un des plus rapides, puis quelques tours plus tard, mes pneus étaient complètement partis, donc c’était un peu une loterie », a déclaré Ricciardo.