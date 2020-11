La phasmophobie continue de dominer la liste des meilleurs vendeurs de Steam

Halloween est peut-être terminé et épousseté, mais il semble que les joueurs ne soient pas encore prêts à quitter cette aventure effrayante de sitôt. Phasmophobia, le jeu de combat fantôme en coopération, est en tête de la liste hebdomadaire des meilleures ventes hebdomadaires de Steam pour la quatrième semaine consécutive.

Après son lancement en septembre, la phasmophobie a attiré l’attention des joueurs à l’approche d’Halloween. Le jeu est presque instantanément devenu un succès retentissant sur Twitch, atteignant plus de 100000 téléspectateurs au cours de ses deux premières semaines selon TwitchTracker. Bien que l’audience sur la plate-forme de streaming ait diminué depuis lors, la phasmophobie continue de battre les gros frappeurs comme Baldur’s Gate 3, Cyberpunk 2077 et Destiny 2: Beyond Light sur Steam.

Reste à savoir si le match horrible peut conserver sa première place pour une cinquième semaine consécutive. Il y a un certain nombre de gros jeux PC à venir qui arrivent sur Steam cette semaine, mais le prix relativement bas de Phasmophobia pourrait bien le voir continuer à rester un choix tentant pendant un certain temps. À l’instar d’Innersloth’s Among Us, Phasmophobia est facile d’accès pour les débutants tout en offrant beaucoup de contenu pour les joueurs qui reviennent.

Bien qu’elle ait été créée par un seul développeur, Phasmophobia a continué de recevoir des mises à jour pour corriger les bugs insignifiants que les joueurs ont rencontrés. Cela étant dit, un certain nombre de hoquet sont à prévoir car la phasmophobie doit rester en accès anticipé jusqu’en 2021, au plus tôt.

Un petit correctif de correction de bogue est prêt à être téléchargé. Les notes de patch peuvent être trouvées ici: #Phasmophobia https://t.co/Y4owHVoxWS – Phasmophobie (@KineticGame) 4 novembre 2020

Si vous avez du mal à arrêter les spectres terrifiants, vous pouvez envisager de consulter notre tableau Phasmophobia ouija, les commandes de la boîte à esprit et les guides d’effets de santé mentale. Avec ces guides, vous passerez de lutteur en herbe au Dr Peter Venkman en un rien de temps.