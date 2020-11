La petite planète voyou est la plus petite candidate exoplanète flottante à ce jour

Les astronomes ont repéré le plus petit « planète voyou « candidat encore connu, un monde peut-être plus petit que la Terre qui traverse apparemment notre galaxie de la Voie Lactée sans être attaché à une étoile.

L’exoplanète potentielle a une masse qui se situe quelque part entre celle de la Terre et celle de Mars, qui est seulement 10% aussi lourde que notre monde. Si elle était confirmée, la découverte constituerait une étape importante dans l’étude des planètes voyous, que l’on pense être incroyablement abondant dans toute la galaxie et au-delà, mais sont très difficiles à détecter.

« Notre découverte démontre que les planètes flottantes de faible masse peuvent être détectées et caractérisées à l’aide de télescopes au sol », Andrzej Udalski, co-auteur d’une nouvelle étude annonçant la découverte et chercheur principal du projet Optical Gravitational Lensing Experiment (OGLE) , a déclaré dans un communiqué.

Commun mais difficile à voir

Les astronomes ont découvert plus de 4000 confirmés exoplanètes à ce jour. La plupart d’entre eux ont été trouvés en utilisant la « méthode de transit », qui note les baisses de luminosité causées lorsqu’un monde traverse le visage de son étoile hôte du point de vue d’un observateur, ou la « méthode de la vitesse radiale », qui détecte les mouvements stellaires induits par l’attraction gravitationnelle d’une planète. .

Ces deux techniques dépendent de l’existence d’une étoile hôte, elles ne peuvent donc pas être utilisées pour chasser des mondes voyous. Mais une autre technique de chasse aux planètes peut faire l’affaire – « microlentille gravitationnelle , « qui consiste à regarder des objets au premier plan passer devant des étoiles éloignées de l’arrière-plan. Lorsque cela se produit, le corps le plus proche peut agir comme une lentille gravitationnelle, pliant et grossissant la lumière de l’étoile de manière à révéler la masse de l’objet au premier plan et d’autres caractéristiques.

« Chances d’observer la microlentille [events] sont extrêmement minces parce que trois objets – [light] la source, l’objectif et l’observateur – doivent être presque parfaitement alignés « , a déclaré l’auteur principal de l’étude Przemek Mroz, chercheur postdoctoral au California Institute of Technology de Pasadena. » Si nous n’observions qu’une seule étoile source, nous devions attendez près d’un million d’années pour voir la source être microlentionnée. «

Mais les chasseurs de planètes comme Mroz n’observent pas les cieux une étoile à la fois. Dans la nouvelle étude, par exemple, Mroz et ses collègues ont analysé les données recueillies par OGLE. Ce projet, dirigé par l’Université de Varsovie en Pologne, utilise un télescope de 1,3 mètre à l’observatoire Las Campanas au Chili pour surveiller des millions d’étoiles près du centre de la Voie lactée chaque nuit claire.

Les chercheurs ont tiré un signal très intéressant des observations OGLE – un événement appelé OGLE-2016-BLG-1928, qui, d’une durée de 42 minutes, est l’événement de microlentille le plus court jamais détecté. L’équipe a en outre caractérisé l’événement à l’aide des données recueillies par le Korea Microlensing Telescope Network, qui exploite des télescopes au Chili, en Australie et en Afrique du Sud.

« Lorsque nous avons repéré cet événement pour la première fois, il était clair qu’il devait être causé par un objet extrêmement petit », a déclaré le co-auteur Radoslaw Poleski, de l’Observatoire astronomique de l’Université de Varsovie, dans le même communiqué.

Les calculs de l’équipe suggèrent que le corps de la lentille a une masse entre celle de Mars et de la Terre, et est probablement plus proche de la planète rouge que de notre propre monde. Et le candidat OGLE-2016-BLG-1928 est probablement en train de zoomer dans l’espace lointain tout seul.

« Si l’objectif était en orbite autour d’une étoile, nous détecterions sa présence dans la courbe de lumière de l’événement », a déclaré Poleski. « Nous pouvons exclure que la planète ait une étoile à environ 8 unités astronomiques. »

Une unité astronomique, ou UA, est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil – environ 150 millions de kilomètres. Dans notre propre système solaire, un objet à 8 UA ferait le tour du soleil entre Jupiter et Saturne – un endroit étrange pour une petite planète rocheuse.

La nouvelle étude a été publiée en ligne aujourd’hui (29 octobre) dans Astrophysical Journal Letters. Vous pouvez en lire une pré-impression gratuitement sur arXiv.org .

Démarré de la maison

À ce jour, les astronomes n’ont découvert qu’une poignée de planètes voyous confirmées. Mais ce petit nombre suggère un grande population , disent les scientifiques, étant donné la difficulté à détecter ces mondes exotiques.

Les astronomes pensent que la plupart des planètes voyous sont nées de la manière «normale», se fusionnant du gaz et de la poussière tournant autour d’une étoile nouvellement formée. Mais ces mondes ont finalement été expulsés de leurs systèmes natifs par des interactions gravitationnelles avec d’autres corps, en particulier leurs frères et sœurs géants gazeux.

La théorie suggère que la plupart des coquins éjectés de cette manière sont des mondes rocheux avec des masses de 30% à 100% de celles de la Terre, notent Mroz et ses collègues dans la nouvelle étude. Ainsi, le candidat OGLE-2016-BLG-1928 pourrait bien être assez représentatif de la population voyous grouillante mais insaisissable.

Nous pourrions bientôt commencer à mieux gérer cette population. Par exemple, Télescope spatial romain Nancy Grace de la NASA , dont le lancement est prévu au milieu des années 2020, mènera une vaste enquête sur les microlentilles, entre autres tâches scientifiques. Cette étude trouvera probablement environ 250 planètes voyous, dont une soixantaine de masse terrestre ou plus légères, une étude récente a révélé .