La petite-fille de Sir Sean Connery pleure la star: «  Le paradis a gagné un ange  »

La petite-fille de Sir Sean Connery, Saskia Connery, a déclaré que «le ciel a gagné l’ange le plus légendaire» après son décès à l’âge de 90 ans.

L’acteur emblématique de James Bond – qui a été le premier à jouer 007 sur grand écran – est décédé à l’âge de 90 ans, et sa petite-fille Saskia Connery, 24 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager un hommage émouvant à sa «meilleure amie». et «mentor».

Elle a écrit sur son histoire Instagram: «Un adieu surréaliste à mon meilleur ami, mentor et cher grand-père. Veuillez respecter la vie privée de ma famille pendant que nous traitons ces nouvelles. Merci pour tous les voeux et nous vous répondrons bientôt. Le ciel a gagné l’ange le plus légendaire aujourd’hui.

Saskia a également partagé une photo d’elle et de son grand-père dans l’océan, pendant qu’elle déposait un baiser sur sa joue.

Le doux message vient après que la veuve de Sean, Micheline Roquebrune, se soit ouverte sur le décès de l’acteur légendaire après avoir été annoncé samedi (31.10.20) qu’il était mort dans son sommeil aux Bahamas.

Micheline a déclaré que Sean avait été affligé par son diagnostic de démence au cours des derniers mois, mais il a obtenu son «dernier souhait» de «s’éloigner sans problème».

Parlant de ses derniers mois, le peintre a déclaré: « Ce n’était pas une vie pour lui. Il n’a pas pu s’exprimer ces derniers temps. Au moins il est mort dans son sommeil et c’était tellement paisible. J’étais avec lui tout le temps et Il s’est juste échappé. C’était ce qu’il voulait. Il était atteint de démence et cela lui a fait des ravages. Il a eu son dernier souhait de s’évanouir sans faire d’histoires. »

Et Micheline – qui était la deuxième épouse de Sean, l’épousant en 1975 – a rendu hommage à Sean, qu’elle appelait «un modèle d’homme».

Elle a ajouté: « Il était magnifique et nous avons eu une vie merveilleuse ensemble. Il était un modèle d’homme. Ça va être très dur sans lui, je le sais. Mais ça ne pourrait pas durer éternellement et il est parti paisiblement. »

