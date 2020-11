La période d’auto-isolement de Covid-19 «  devrait être réduite de deux semaines à 10 jours  »

Le gouvernement se prépare à réduire la période d’auto-isolement du Covid-19 de deux semaines à 10 jours. Le Guardian a rapporté que les ministres devraient réduire la durée de la quarantaine en augmentant l’utilisation des tests rapides, actuellement en cours d’essai à Liverpool. Le Premier ministre Mark Drakeford a également déclaré lors d’une conférence de presse que les médecins en chef des quatre pays britanniques avaient discuté de la durée nécessaire à une période d’auto-isolement pour qu’elle soit efficace.Le bulletin d’information politique a coupé le bruit.Possible de réduire l’auto-isolement. les preuves suggèrent qu’une personne atteinte de Covid-19 est la plus contagieuse aux premiers stades de la maladie, ajoutant qu’il «pourrait être possible» de réduire le temps d’auto-isolement requis. Les règles actuelles désignent toute personne qui entre en contact avec un Covid-19 positif. Le cas doit s’auto-isoler pendant 14 jours (Photo: Getty) Le premier ministre s’exprimait alors que le verrouillage du coupe-feu de 17 jours au Pays de Galles se terminait, avec un nouvel ensemble de mesures nationales mises en place à travers le pays le Mond oui. « Je suis allergique au genre d’annonces que vous entendez du gouvernement britannique qui suggèrent que d’une manière ou d’une autre, nous sommes au bord d’une autre grande percée, nous pouvons réduire de moitié le temps que nous demandons aux gens de s’isoler », M. Drakeford a déclaré. «Je pense que la science nous dit maintenant que vous êtes le plus contagieux dans la période la plus précoce où vous commencez à souffrir de coronavirus et qu’il est peut-être possible de réduire une partie de la période d’auto-isolement sans causer d’impact majeur. sur la santé publique. Arrêtez de vous isoler après dix jours «Mais cela doit être une décision cliniquement motivée plutôt que des politiciens qui essaient de faire la une des journaux.» Premier ministre du Pays de Galles Mark Drakeford (Photo: Getty) Selon The Guardian, les nouvelles mesures permettrait aux personnes de cesser de s’auto-isoler dix jours après avoir été en contact avec une personne infectée, tant qu’elles ont subi un test négatif; si elles sont positives après s’être isolées pendant dix jours, elles devraient cependant continuer à fais-le pendant encore huit jours Le journal a déclaré que le changement est intervenu au milieu d’une dispute entre le médecin-chef anglais, le professeur Chris Whitty, qui avait rejeté les propositions avancées par le conseiller en chef du numéro 10, Dominic Cummings, appelant à une réduction de la période de quarantaine. est venu alors que le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a insisté sur le fait que le gouvernement avait fait de «très bons progrès» dans l’élaboration d’un régime de test qui réduirait la période de quarantaine de 14 jours pour les arrivées internationales au Royaume-Uni. (Photo: AP) Il a également affirmé que le programme de tests de masse lancé à Liverpool la semaine dernière donne «l’espoir d’être optimiste» quant à la possibilité de voyager sans quarantaine. Les personnes arrivant au Royaume-Uni en provenance de pays qui ne figurent pas actuellement sur la liste des corridors de voyage s’auto-isoler pendant 14 jours une fois arrivé au Royaume-Uni, mais l’industrie aéronautique a demandé à plusieurs reprises que ces restrictions soient assouplies personnes dont le test de dépistage du Covid-19 est négatif dans les aéroports Dans un discours prononcé à la conférence annuelle de l’organisme commercial de l’Association des exploitants d’aéroport, M. Shapps a déclaré: «Je veux que vous sachiez que nous avons fait de très bons progrès sur un test pour Le secrétaire aux transports, Grant Shapps, a déclaré que des travaux étaient en cours pour réduire la durée de la quarantaine pour les arrivées au Royaume-Uni (Photo: Reuters) «Cela consistera en un seul test pour les arrivées au Royaume-Uni fournis par le secteur privé à un coût pour le passager, nous permettant une période d’auto-isolement très réduite. «Au-delà du verrouillage, cela devrait inciter davantage de personnes à pouvoir réserver des vols en toute confiance, sachant qu’il existe une option qui permet pour raccourcir l’auto-isolement s’ils se rendent dans un endroit qui ne se trouve pas – ou ne devient pas à l’extérieur – d’un couloir de voyage. »M. Shapps a déclaré que le groupe de travail – qui doit faire ses premières recommandations d’ici la fin du mois – a «beaucoup travaillé» avec heal experts et le secteur privé des tests sur le nouveau régime.

Foppapedretti Siège d'auto Foppapedretti Babyroad Rouge Le siège auto Babyroad est homologué pour les groupes 1, 2 et 3 (9 à 36 kg) . Le siège anatomique possède un appui-tête réglable, un rembourrage de protection d'épaule amovible et lavable, une ceinture de sécurité réglable à 5 points, des réducteurs internes pouvant être utilisés des deux côtés

SEWOSY PB19_BBL3E-B12 Bouton poussoir inox et bleu lumineux plaque étroite normes PMR SEWOSY 12-24V - SEWOSY PB19_BBL3E-B12 SEWOSY Bouton poussoir adapté aux normes exigées pour les personnes à mobilité réduite avec son inscription en braille, une LED tricolore et un Buzzer intégré, afin d'être au plus près des besoins de chaque utilisateur, pour avoir une information claire quant à l'état d'ouverture ou de

SEWOSY PB19_BBL3 Bouton poussoir inox plaque carré normes PMR SEWOSY 12-24V - SEWOSY PB19_BBL3 SEWOSY Bouton poussoir adapté aux normes exigées pour les personnes à mobilité réduite avec son inscription en braille, une LED tricolore et un Buzzer intégré, afin d'être au plus près des besoins de chaque utilisateur, pour avoir une information claire quant à l'état d'ouverture ou de fermeture de

SEWOSY PB19_BBL3-B12 Bouton poussoir inox et bleu lumineux plaque carré normes PMR SEWOSY 12-24V - SEWOSY PB19_BBL3-B12 SEWOSY Bouton poussoir adapté aux normes exigées pour les personnes à mobilité réduite avec son inscription en braille, une LED tricolore et un Buzzer intégré, afin d'être au plus près des besoins de chaque utilisateur, pour avoir une information claire quant à l'état d'ouverture ou de fermeture

SEWOSY PB19_BBL3E Bouton poussoir inox plaque étroite normes PMR SEWOSY 12-24V - SEWOSY PB19_BBL3E SEWOSY Bouton poussoir adapté aux normes exigées pour les personnes à mobilité réduite avec son inscription en braille, une LED tricolore et un Buzzer intégré, afin d'être au plus près des besoins de chaque utilisateur, pour avoir une information claire quant à l'état d'ouverture ou de fermeture de

SPIDAN CHASSIS PARTS Coupelle d'Amortisseur Tete d'Amortisseur VW,SEAT 413060 191512335,191512335 Côté d'assemblage: des deux côtés du pont arrière, supérieur; Diamètre intérieur [mm]: 13,5; Diamètre extérieur [mm]: 59; Hauteur [mm]: 27,5; VW: GOLF III 1H1,POLO 6N2,POLO 6N1,GOLF II 19E, 1G1,GOLF III Cabriolet 1E7,GOLF Mk III Descapotable 1E7,GOLF III Variant 1H5,CORRADO 53I,POLO CLASSIC 6KV2,VENTO 1H2