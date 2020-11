La période charnière invite Joe Root alors que l’Angleterre se prépare pour le calendrier des tests à succès 2021

Dans moins de deux semaines, Joe Root prendra le terrain à Newlands pour le premier ODI entre l’Afrique du Sud et l’Angleterre. Ce sera le premier match de compétition pour l’Anglais depuis le 20 septembre, quand il a inscrit un beau 60 invaincu pour le Yorkshire à son domicile à Headingley.

Alors que marquer des points en Afrique du Sud sera la priorité pour le droitier chic, son esprit dérivera déjà vers un calendrier exténuant de balle rouge à venir pour l’Angleterre en 2021.

Le skipper de la balle rouge aura les mains pleines alors que l’Angleterre se lance dans une mission difficile qui les verra jouer 15 tests contre l’Inde et l’Australie en 12 mois. Lancez une série de deux tests au Sri Lanka et potentiellement deux autres tests contre la Nouvelle-Zélande dans le mélange et l’équipe de balle rouge de l’Angleterre devrait être incroyablement occupée.

Cette période charnière pourrait bien être le chapitre déterminant de la capitainerie de Root, ainsi que ses références en tant que plus grand batteur d’essai d’Angleterre en devenir. À 29 ans, le droitier chic entre sans doute dans son apogée en tant que batteur. Cependant, sa trajectoire de carrière suggérerait le contraire.

Statistiquement, le talisman anglais a atteint un sommet très tôt dans sa carrière de Test. De plus de 57 en moyenne en 2015 à ses 47 actuels, il y a eu une baisse marquée de la production de la chauve-souris du Yorkshireman. Ses luttes pour convertir les départs en gros scores sont bien documentés, et ses 33 dernières apparitions aux tests n’ont donné qu’un total de quatre siècles.

Pour un homme qui a annoncé son arrivée avec un combat 93 lors de ses débuts contre l’Inde à Nagpur (2012), les retours au cours des trois dernières années ont été un peu un mauvais rêve. En 2019, il n’avait en moyenne que 37 ans avec la chauve-souris après avoir participé à 12 tests. Si sa glorieuse double tonne contre la Nouvelle-Zélande à Hamilton est retirée de l’équation, cette moyenne chute en dessous de 29.

Le double siècle contre les Kiwis survint à un moment où de sérieux doutes se posaient autour de sa capitainerie anglaise. La direction de l’Angleterre a continué à être équivoque dans son soutien à Root, et une victoire ultérieure en série à l’étranger contre l’Afrique du Sud a fait taire les détracteurs pour l’instant.

Le timing est tout dans un sport comme le cricket, et les critiques ne peuvent jamais être loin. Si la série de tests consécutifs contre l’Inde devait mal tourner, les couteaux seront bel et bien sortis au moment où l’Angleterre sera son rival australien pour les Ashes. L’Australie n’est jamais un endroit facile à visiter pour une équipe anglaise, en particulier avec leur facturation actuelle en tant qu’équipe de test n ° 1 dans le pays.

Les souvenirs des hommes d’Alastair Cook sortant triomphant de Down Under en 2010-11 ne sont plus frais, et il faudra un effort monumental pour Root et son équipe pour que l’histoire se répète.

En tant que tel, les mois à venir pourraient très bien faire ou défaire l’héritage de Root, le batteur ainsi que le capitaine. Il n’est plus le batteur de test le mieux classé du circuit. Cette distinction est maintenant détenue par l’étoile polyvalente Ben Stokes qui occupe une place devant Root à la huitième position du classement de la CPI.

Depuis le début de 2018, Tom Latham, Babar Azam et Mominul Haque ont enregistré plus de tonnes de test que les quatre de Root au cours de la même période. Plus remarquable encore, le batteur né à Sheffield n’a élevé que le siècle de test solitaire au cours de ses trois derniers étés à la maison pour l’Angleterre.

À tous égards, il s’agit d’une chute brutale pour un batteur qui faisait partie du groupe «Fab Four» inventé par feu Martin Crowe. Une moyenne d’environ 40 au cours des trois dernières années serait toujours considérée comme un bon retour pour la plupart des batteurs de l’entreprise. Cela ne convient tout simplement pas à un homme aux prodigieux talents de Root.

De son propre aveu, le pilier anglais estime qu’il n’appartient pas au même groupe que Steve Smith, Virat Kohli et Kane Williamson.

«Vous regardez trois des plus grands joueurs du jeu. Ce sont trois personnes brillantes à regarder, jouer et apprendre », avait déclaré Root à propos de ses contemporains des Fab Four le mois dernier.

«Je ne suis pas sûr de me mettre dans leur catégorie, pour être honnête.

Alors que les chiffres commencent à concorder avec la déclaration de Root, il se rend un gros mauvais service en évitant la comparaison. Il y avait une raison pour laquelle Crowe l’a placé dans cet illustre groupe et des nuances de celui-ci ont été vues lors de son coup de 226 points l’année dernière dans le pays du grand Kiwi.

Plusieurs grands batteurs dans le passé ont subi des chutes à différents moments de leur carrière avant de retrouver leurs anciennes gloires. C’est arrivé aussi avec les Tendulkars et les Pontings. La même chose est possible pour Root, qui joue toujours à un niveau supérieur à la plupart des batteurs du cricket mondial.

Le défi pour lui en 2021 est aussi redoutable que possible. Peut-être que ce pourrait être l’étincelle tant attendue qui allume le feu dans son ventre.

