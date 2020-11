La performance de Nathan Cleary «  la meilleure que j’ai vue  » dit Andrew Johns

Le Petit Pont De La Sagesse J'ai eu peur que tu mourisses

Des parents qui se font mal et qui ne s'aiment plus. Des enfants qui se posent la question : " Est ce qu'on peut se taper et s'aimer ?" "Est ce que papa et maman nous aiment même s'ils ne s'aiment pas ? " "c'est quoi un juge ?" Autant de questions abordés à travers les yeux des enfants. Les violences