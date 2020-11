La pénurie de puces pourrait affecter les dates de livraison des nouveaux modèles Apple iPhone 5G

Huawei n’est pas le seul fabricant de téléphones confronté à une pénurie de puces. Bloomberg rapporte qu’Apple rencontre des problèmes pour obtenir des puces qui contrôlent la consommation d’énergie sur la série iPhone 12. Le rapport cite des personnes au courant qui disent que la pénurie pourrait nuire à la capacité d’Apple à fournir suffisamment de produits pour répondre à la forte demande attendue pour la nouvelle série 5G iPhone 12 cette saison des vacances. Non seulement l’iPhone se vend bien pendant le trimestre des vacances, mais il s’envole également des étagères pendant son trimestre de lancement. En fait, cette dernière période est traditionnellement la période de trois mois la plus vendue du combiné chaque année.

Apple et Huawei font face à différents types de pénuries de puces



Bloomberg note que Apple étant Apple, les fournisseurs pourraient finir par donner la priorité aux besoins de l’entreprise par rapport aux besoins de ses autres clients. Cette année, la demande croissante de puces est le fait que la nouvelle famille iPhone 12 est le premier téléphone 5G du géant de la technologie. Selon TSMC, la plus grande fonderie indépendante au monde, ces téléphones 5G utilisent 30 à 40% de puces en plus que les téléphones 4G. La gestion de l’alimentation sur un téléphone 5G est plus importante en raison de la durée de vie de la batterie consommée lorsqu’un téléphone se connecte à un signal 5G. La pandémie et la crainte qu’une autre vague surgisse dans des régions telles que l’Europe et les États-Unis sont également à l’origine de la demande de puces.

Voir aussi Nouvelle émission de télévision Netflix: les apatrides valent-ils la peine d'être regardés? L’A14 Bionic d’Apple est le premier chipset 5 nm à être utilisé sur un smartphone

Lorsque le coronavirus est devenu un mot mondial au début de cette année, la chaîne d’approvisionnement asiatique a été fermée et, bien que les choses reviennent à la normale, il y a toujours des problèmes de perturbations qui devraient se poursuivre pendant au moins deux trimestres de plus, selon les analystes. Le PDG de la société, Tim Cook, a parlé des problèmes d’approvisionnement auxquels Apple est confronté. Cook a admis qu’il est difficile de deviner combien de temps ces contraintes dureront. L’exécutif a parlé avec des analystes des appareils confrontés à une pénurie de puces et Cook a mentionné la gamme iPhone 12, l’iPad, le Mac et certains modèles d’Apple Watch. La société de démolition iFixit souligne qu’Apple a plusieurs fournisseurs de puces de gestion de l’alimentation, y compris Texas Instruments. Ce dernier fournit des composants qui contrôlent la gestion de l’alimentation de la caméra iPhone 12 Pro. Une puce similaire est fabriquée pour Apple par STMicroelectronics NV. Et une puce de gestion de l’alimentation est également fournie par Apple pour le modem 5G de Qualcomm.

Huawei, frappé par un changement des règles d’exportation américaines, a également été contraint de stocker ses puces mais sa pénurie n’a rien à voir avec la pandémie. Au lieu de cela, un changement de règle apporté par le département américain du commerce a forcé les fonderies utilisant la technologie américaine à fabriquer des puces, à obtenir une licence pour expédier ces circuits intégrés au fabricant chinois. Huawei aurait commandé 15 millions d’unités de son SoC Kirin 9000 5 nm, la puce la plus avancée de l’entreprise, mais n’en a reçu que 8,8 millions. Huawei devra faire attention car il a besoin de ces puces pour alimenter son nouveau produit phare de la série Mate 40, son téléphone pliable Mate X2 et les stations de base utilisées pour ses réseaux 5G. Avec le changement de règle aux États-Unis, il ne pourra pas obtenir plus de SoC Kirin 9000 sans l’autorisation des États-Unis.