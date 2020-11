La «  peau  » à énergie solaire imite le sens du toucher et pourrait révolutionner les prothèses

Une «peau» à énergie solaire avec le potentiel de révolutionner les membres prothétiques en utilisant ses cellules de capture de lumière pour imiter le sens du toucher a été développée par des scientifiques britanniques.Des chercheurs de l’Université de Glasgow ont développé un polymère synthétique incorporé à des cellules solaires et minuscules LED qui permettent à une main robotique ou prothétique recouverte de la peau de détecter la forme et la proximité des objets à portée de main. En utilisant des calculs basés sur la quantité de lumière reçue par les cellules solaires et les LED, l’équipe a pu éliminer le besoin de capteurs tactiles gourmands en énergie utilisés dans les prothèses plus conventionnelles. ils ont produit une main électronique recouverte de la peau qui n’a pas besoin d’une source d’alimentation normale telle qu’une batterie.Pas de source d’énergie conventionnelle L’ajout d’appareils qui retiennent la charge électrique, appelés supercapicitors, permettrait à la peau de continuer à fonctionner Professeur Ravinda Dahiya, qui dirige la recherche à la James Watt School of Engineering de l’université, a déclaré: «Le manque de capteurs signifie que la peau ne nécessite aucune source d’énergie conventionnelle. En fait, la peau elle-même est la source d’énergie, capable d’alimenter la main et les appareils qui y sont attachés. «C’est un pas de plus vers une prothèse entièrement auto-alimentée enveloppée dans une peau flexible fabriquée à partir de composants relativement peu coûteux. Les capacités de détection intégrées à la peau pourraient même conduire à une peau qui peut «voir» – des améliorations supplémentaires pourraient aider la peau à identifier les objets en approche avant même qu’ils n’entrent en contact. Le prototype développé par l’équipe de Glasgow, dont les travaux sont rapportés dans la revue IEEE Transactions on Robotics, utilise l’ombre projetée par un objet à l’approche de chaque cellule solaire individuelle pour calculer la forme d’un objet. Lorsqu’elle est combinée avec des informations provenant de la lumière infrarouge produite par les LED, qui peuvent détecter la distance, la peau a effectivement un sens du toucher. La main a appris à saisir des objets tels que des balles en caoutchouc et, lorsqu’elle est déployée sur un bras de robot, elle peut être utilisée pour détecter des objets inattendus – une capacité qui, selon les chercheurs, pourrait aider à prévenir les accidents industriels. L’ajout de dispositifs qui retiennent la charge électrique, appelés supercapiciteurs, permettrait à la peau de continuer à fonctionner lorsqu’il n’y a pas de lumière du jour.