La pandémie nuit aux ventes d’iPhone, aide les ventes d’iPad; Félicitations à Apple pour avoir atteint son objectif de cinq ans

Apple a publié aujourd’hui son rapport sur les résultats pour son quatrième trimestre fiscal qui comprend juillet, août et septembre. En raison de la pandémie qui a repoussé les ventes de la série iPhone 12 au premier trimestre de 2021, les ventes de l’appareil se sont élevées à 26,44 milliards de dollars pour le trimestre, soit une baisse de 20,7% d’une année sur l’autre Pour l’ensemble de l’exercice 2020, Apple a vendu pour 137,8 milliards de dollars d’iPhone, soit une baisse de 3,2% par rapport à l’exercice 2019.

La pandémie entraîne une baisse des revenus de l’iPhone au cours du troisième trimestre fiscal et de l’exercice



La tablette iPad a connu un trimestre fabuleux même si les ventes du nouvel iPad Air (2020), alimenté par la même puce A14 Bionic 5 nm qui exécute la gamme iPhone 12 5G, ne compteront pas avant le premier trimestre de l’exercice 2021. Pour Au quatrième trimestre de l’exercice 2020, Apple a grimpé de 9,03 milliards de dollars en comprimés alors que la pandémie rendait ce produit plus souhaitable pour les étudiants à domicile et ceux qui travaillent à domicile. Le gain des ventes d’une année à l’autre s’est établi à 46%. Pour l’ensemble de l’exercice, Apple a vendu pour 23,72 milliards de dollars de tablettes iPad, soit un gain de 11,5%.

La pandémie mondiale a contraint Apple à retarder le lancement de ses premiers téléphones 5G jusqu’au premier trimestre fiscal 2021

Apple a atteint un objectif majeur au cours du dernier trimestre en réalisant 14,55 milliards de dollars de revenus dans les services. Pour l’année, ce chiffre s’est élevé à 53,77 milliards de dollars. Lorsque les ventes d’iPhone ont atteint un sommet au cours de l’exercice 2015, Apple a intelligemment décidé de se concentrer sur la vente de services aux utilisateurs actifs d’iPhone. La société s’est fixé comme objectif d’atteindre 50 milliards de dollars de revenus de services d’ici la fin de l’exercice 2020, et cet objectif a été atteint; félicitations Apple. Le chiffre d’affaires des services du troisième trimestre fiscal a augmenté de 16,3% et pour l’année, l’augmentation du brut a été de 16,2%.

La catégorie Wearables, Home and Accessories comprend deux des produits les plus vendus d’Apple, l’Apple Watch et les Air Pods. Les revenus de cette division se sont élevés à 7,88 milliards de dollars pour le troisième trimestre fiscal, soit un gain annuel de 20,8%. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, l’unité a généré 30,62 milliards de dollars de revenus, un gain de 25%.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré: « Apple a clôturé un exercice défini par l’innovation face à l’adversité avec un record du trimestre de septembre, mené par des records de tous les temps pour Mac et les services. Malgré les impacts continus du COVID-19, Apple est en au milieu de notre période d’introduction de produits la plus prolifique jamais réalisée, et la réponse rapide à tous nos nouveaux produits, menée par notre première gamme d’iPhone 5G, a été extrêmement positive. De l’apprentissage à distance au bureau à domicile, les produits Apple ont été une fenêtre au monde pour les utilisateurs alors que la pandémie se poursuit, et nos équipes ont répondu aux besoins de ce moment avec créativité, passion et le genre de grandes idées que seule Apple peut offrir. «

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a ajouté que «Nos excellentes performances pour le trimestre de septembre clôturent un exercice remarquable, au cours duquel nous avons établi de nouveaux records historiques de chiffre d’affaires, de bénéfice par action et de flux de trésorerie disponible, malgré un environnement macro extrêmement volatil et difficile. les résultats des ventes et la fidélité inégalée de nos clients ont conduit notre base active d’appareils installés à un niveau record dans toutes nos principales catégories de produits. Nous avons également retourné près de 22 milliards de dollars aux actionnaires au cours du trimestre, alors que nous maintenons notre objectif d’atteindre un position nette de trésorerie neutre dans le temps. «

Les ventes dans la Grande Chine sont tombées à 7,95 milliards de dollars contre 11,13 milliards de dollars au cours de la même période l’an dernier. Pour l’ensemble de l’exercice, les ventes de la Grande Chine sont passées de 43,68 milliards de dollars en 2019 à 40,31 milliards de dollars en 2020.

Dans l’ensemble, le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice a atteint 64,7 milliards de dollars par rapport aux 64 milliards de dollars accumulés au troisième trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble de l’exercice 2020, Apple a rapporté 274,52 milliards de dollars, contre 260,17 milliards de dollars pour l’exercice 2019. Le bénéfice net s’est établi à 12,67 milliards de dollars pour le troisième trimestre de l’exercice, soit une baisse de 7,4%. Le montant net de l’exercice 2020 était de 57,41 millions de dollars, une légère amélioration par rapport aux 55,26 milliards de dollars de l’exercice 2019. Le bénéfice dilué par action est ressorti à 73 cents et 76 cents pour les troisièmes trimestres fiscaux de 2020 et 2019 respectivement. Pour l’année entière, le bénéfice par action s’est élevé à 3,28 $ pour 2020 contre 2,97 $ pour l’année dernière.

Après avoir gagné 4,12 $ à 115,32 $, les actions d’Apple ont diminué de 5,87 $ après la publication du rapport. L’action se négocie actuellement après les heures à 109,45 $.