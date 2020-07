« La pandémie frappe le FC Barcelone le plus durement »

Selon le président du club Josep Bartomeu (57 ans), la pandémie corona frappe le plus durement le FC Barcelone. Le patron du Barca donne dans une interview avec le Monde du sport Aperçu du plan stratégique du Blaugrana.

« Quiconque pense que Corona n’affecte pas le Barça a tort. Cela affecte les grands clubs européens. Et le Barca, le club avec le chiffre d’affaires le plus élevé d’Europe, est le plus durement touché par la pandémie », a déclaré Bartomeu.

«Depuis le 14 mars, nous n’avons guère gagné un seul euro. Il nous manque près de 200 millions d’euros. 200! Nous avons récupéré un peu en coupant les salaires. Mais nous avons dû fermer les magasins et le musée, il y avait Pas de vente de billets. Nous avons remboursé une partie des abonnements. 200 millions d’euros ont fait très mal », a poursuivi Bartomeu.

Le président du meilleur club catalan espère qu’un vaccin corona sera lancé dans un proche avenir. Le joueur de 57 ans espère que les fans reviendront dans les stades sans hésitation. « Vous avez un pouvoir d’achat élevé », a déclaré Bartomeu.

L’Espagnol prévoit que la pandémie affectera les deux à trois prochaines saisons. Le Barça planifie la saison à venir comme suit: « Nous avions prévu de lever 1,1 milliard d’euros pour la saison à venir. En raison de la pandémie corona, nous réduisons ce budget de 30%. »