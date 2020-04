La pandémie de COVID-19 met une pression supplémentaire sur les joueurs internationaux de la MLS

SEATTLE – Kelvin Leerdam a eu de la chance par rapport à de nombreux autres joueurs étrangers dans la Major League Soccer, et c’était complètement par accident.

Né au Suriname mais élevé aux Pays-Bas, Leerdam fait toujours sa maison à plein temps en Europe quand il ne joue pas pour les Sounders de Seattle. Lorsque le calendrier scolaire aux Pays-Bas a fait la queue pour que sa femme et ses deux jeunes enfants le rejoignent dans l’État de Washington pour le début de la saison MLS le mois dernier, Leerdam a sauté sur l’occasion d’amener sa famille ici.

Ils l’ont fait avant que la pandémie de COVID-19 n’atteigne une grande partie du monde, faisant des voyages un défi majeur.

« Ils étaient censés venir ici et passer un bon moment », a déclaré Leerdam. « Alors tout a changé. »

Aucune autre ligue de premier plan au monde n’a la même diversité géographique que la MLS, qui comptait 74 nationalités différentes représentées au début de la saison 2020, selon les données de Sports Reference. La Premier League comptait 63 nationalités représentées parmi ses joueurs pour la saison 2019-2020. Même chose pour la Bundesliga. La Serie A en Italie en avait 65. La Liga en Espagne en avait 52.

La diversité a été bonne pour le MLS, mais maintenant, elle a également été une source de tension émotionnelle et mentale pendant la pandémie, qui a fermé la saison début mars après seulement deux semaines. Les joueurs et entraîneurs étrangers ont été par la suite bloqués en Amérique du Nord, et bien qu’ils aient souvent leur conjoint et leurs enfants avec eux, ils sont souvent séparés des autres membres de leur famille et de leurs proches répartis dans le monde entier.

« Nous communiquons constamment avec eux (joueurs). Et s’ils ont besoin de quelque chose, nous travaillerons très fort pour le fournir », a déclaré l’entraîneur des Portland Timbers, Giovanni Savarese, qui a une famille élargie en Italie. «Ce sont des moments très difficiles. Notre génération n’a pas traversé ce type de situation, nous avons donc chaque jour un nouveau défi. La bonne chose est que tout le monde est en communication constante pour s’assurer que nous savons toujours si quelqu’un a besoin de quelque chose. »

La MLS a prolongé ses moratoires d’entraînement à plusieurs reprises, le dernier jusqu’au 15 mai. Le plus tôt la ligue reprendra ses activités le 8 juin. Les joueurs ont reçu leur salaire régulier, mais il y a eu des discussions sur d’éventuelles réductions de salaire. La ligue a demandé aux joueurs de rester sur leurs marchés locaux, mais a déclaré qu’elle examinerait les demandes de déplacement en voiture en dehors de la zone locale.

Cela laisse les joueurs et les entraîneurs d’Europe, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud et même quelques-uns d’Asie se demander s’il sera possible à un moment donné de rentrer chez eux.

«Je pense simplement que c’est un problème mondial à la minute, évidemment. Nous sommes tous un seul pays en ce moment », a déclaré l’entraîneur de Montréal Thierry Henry. «Quoi qu’il en soit, où que vous soyez, nous sommes tous inquiets pour nos familles, pensant à la façon dont tout le monde est, s’assurant que nous respectons les règles en restant à la maison et en ne transmettant pas ce virus manifestement vicieux. J’essaie de parler à ma famille autant que possible et de voir comment ils vont, comment ils font face à tout ce qui se passe. «

Bien qu’il y ait eu des fils de texte créés et des réunions virtuelles en ligne organisées entre les joueurs, les enregistrements quotidiens et hebdomadaires font désormais partie de la liste des tâches pour les entraîneurs. Les types d’interactions qui se produisaient auparavant dans les vestiaires ou sur le terrain d’entraînement se font désormais par voie électronique.

Saverese a déclaré que les Timbers utilisent une application où les joueurs peuvent discuter de leurs performances.

«Les gars qui viennent ici d’outre-mer et qui n’ont pas le meilleur système de soutien, il est important pour nous de les contacter un peu plus, contrairement à Chris Seitz, qui est ici depuis toujours et a cinq enfants à garder. lui occupé « , a déclaré Ben Olsen, entraîneur de DC United.

Giuseppe Rossi, le nouveau venu du Real Salt Lake, est né aux États-Unis avant de déménager en Italie à l’âge de 12 ans. Italie et New Jersey.

« J’ai ma tante qui habite à un kilomètre de chez ma cousine, son fils, et ils ne se sont pas vus depuis un mois, un mois et demi », a déclaré Rossi à propos de sa famille italienne. « Je veux dire, c’est juste bizarre. C’est fou. »

Savarese est dans une situation similaire. Savarese est né et a grandi au Venezuela, mais ses parents sont italiens et sont retournés dans leur pays d’origine. Son esprit est partagé entre le souci de sa famille et des joueurs d’ici et de sa famille élargie en Europe.

«J’ai des membres de la famille qui sont policiers, qui doivent être dans les rues de Bologne, où c’est très compliqué. (Ils ont) peur de sortir dans la rue. Et voir combien de personnes sont décédées, c’est incroyable », a déclaré Saverese. «Les situations dans les hôpitaux, c’est très inquiétant.

« Nous sommes connectés tous les jours. J’ai aussi un autre cousin qui est à la maison et qui a peur à cause d’un voisin qui a contracté le virus. C’est une situation que nous devons nous assurer que nous sommes en communication constante, que nous suivons les directives, et j’espère que ce temps va passer. Mais c’est définitivement une période difficile. «