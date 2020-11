La pandémie de coronavirus voit la faim aiguë «  augmenter de 60% dans les pays les plus fragiles du monde  »

Le nombre de personnes confrontées à une faim aiguë dans les pays les plus pauvres du monde a augmenté de 60% en six mois en raison de la pandémie de coronavirus, selon les recherches.Au moins 91 millions de personnes sont désormais incapables de se nourrir dans les pays en proie à des conflits – une forte augmentation On craint que de nombreuses familles retirent leurs enfants de l’école pour les envoyer travailler, les femmes et les filles étant les plus vulnérables. Les militants exhortent le chancelier, Rishi Sunak, à faire pression pour une aide humanitaire immédiate aux communautés les plus touchées lorsque le groupe de pays du G20 se réunira cette semaine pour un sommet en Arabie saoudite. » Appels à un financement urgent Analyse des prévisions par le Fonds monétaire international, réalisée Le Comité international de secours (IRC), une organisation caritative d’aide humanitaire, a constaté que la pauvreté alimentaire augmentait encore plus rapidement que prévu lorsque la première vague de Covid-19 a frappé David Miliband (Photo: Getty) David Miliband, l’ancien travailliste Le ministre des Affaires étrangères, qui est maintenant le chef de la direction de l’IRC, a déclaré que le gouvernement britannique devrait donner la priorité à la trésorerie immédiate lorsque les dirigeants mondiaux se réuniront samedi. Il a déclaré: «En tant que leader de la piste de financement Covid-19, le chancelier de l’Échiquier devrait souligner risques d’insécurité alimentaire dans les pays fragiles, et donner la priorité au financement d’une réponse humanitaire mondiale qui comprend le financement intégral des services de nutrition et la fourniture directe de liquidités o ceux qui en ont le plus besoin. »M. Miliband a ajouté:« Le G20 offre au Royaume-Uni un moment pour réaffirmer son leadership en matière de nutrition. «Même avant la pandémie, seuls 20% des 50 millions d’enfants atteints de malnutrition aiguë recevaient le traitement. ils avaient besoin. »Des millions d’enfants souffrant de malnutrition Un enfant malnutri reçoit un traitement au service de traitement de la malnutrition d’un hôpital au Yémen (Photo: Getty) Plus de 47 millions d’enfants dans des États fragiles et touchés par un conflit, comme le Yémen, le Soudan du Sud, la RDC et le nord-est du Nigéria, sont désormais sous-alimentés. M. Miliband a appelé le G20 à réaliser une évaluation complète de «l’impact effroyable» des «obstacles à l’aide humanitaire et aux violations du droit international» qui ont permis aux situations de décliner. Mark Lowcock, le secrétaire aux affaires humanitaires de l’ONU, a averti que le manque de financement pour les secours d’urgence et les complications créées par le coronavirus avaient poussé certaines des populations les plus fragiles du monde à se fermer r à la famine. Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU plus tôt cette année que le monde pourrait faire face à «de multiples famines aux proportions bibliques».

