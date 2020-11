La pandémie augmente les budgets de production cinématographique de 10 à 20% – / Film

Nous avons passé les huit derniers mois à écrire sur la façon dont la pandémie de coronavirus a affecté Hollywood et comment elle aura des effets durables sur l’ensemble de l’industrie du divertissement. Maintenant Jason Blum, l’un des producteurs les plus prospères de la ville, a appliqué une valeur numérique aux coûts supplémentaires qui sont ajoutés à la réalisation de films en raison de la pandémie en cours. Selon ses propres termes, « ce n’est pas bon marché. »



Dans une nouvelle interview avec Inverse pour promouvoir son nouveau film de slasher d’échange de corps, Bizarre, On a demandé à Blum comment les coûts des EPI (équipement de protection individuelle) étaient pris en compte dans les budgets des films à l’ère du coronavirus. Sa réponse peut vous surprendre: «C’est 10 à 20 pour cent du coût de production. C’est 10 à 20% de plus… ce n’est pas bon marché. »

Appliquons ces chiffres à Bizarre par exemple. Ce film a été tourné avant le début de la pandémie, mais imaginons qu’il était prêt à tourner pendant que le virus faisait rage. L’ajout de dix à vingt pour cent de son budget de 5 millions de dollars porte le coût entre 5,5 et 6 millions de dollars. Pas trop mal, non? Maintenant, appliquez cette même métrique à quelque chose de beaucoup plus cher, comme Pirates des Caraïbes: La Fontaine de jouvence, l’un des films les plus chers jamais réalisés. Cette production aurait coûté 379 millions de dollars à faire; l’ajout de vingt pour cent supplémentaires porterait son total à 454 millions de dollars astronomiques.

Ce que je trouve le plus intéressant dans le commentaire de Blum, c’est qu’il semble ne parler que des coûts supplémentaires pour les EPI (masques, écrans faciaux, etc.), et non des autres coûts supplémentaires qu’un film pourrait supporter pendant cette période. . Les productions doivent maintenant embaucher un conseiller en coronavirus qui peut arrêter le tournage en cas d’épidémie, et de nombreux décors sont divisés en groupes ou zones pour limiter le nombre de personnes qui partagent le même espace. Et cela ne tient même pas compte de l’assurance supplémentaire qu’un film pourrait avoir à garantir avant même de pouvoir passer devant les caméras.

«Quand ce sera fini, je pense que tout le monde suivra l’accord conclu par Universal», a déclaré Blum à Inverse, faisant référence à l’accord sans précédent signé plus tôt cette année. «Je pense que l’avenir des films sortis en salles est qu’ils joueront dans les cinémas pendant un temps plus court, ils seront beaucoup plus nombreux, puis ce sera une fenêtre de location premium de deux ou trois mois où vous êtes payer 20 $ pour le film. Ensuite, il passera à la télévision payante et à la fenêtre de location traditionnelle, qui est de quatre ou cinq dollars. » Bien sûr, cela suppose qu’il reste des théâtres lorsque tout est terminé.

Photo d’en-tête de Jakob Owens sur Unsplash

