La page de tourisme actuelle de Tsushima s’associe à Ghost of Tsushima

Malgré toute la guerre et l’effusion de sang, Ghost of Tsushima fait un travail incroyable pour montrer la beauté naturelle de Tsushima. L’île japonaise est réputée rurale même aujourd’hui – une grande partie est encore recouverte de forêts luxuriantes, qui côtoient des collines et des montagnes inhabitées. En tant que tel, c’est une destination touristique populaire – et son site Web officiel s’est en fait associé à Ghost of Tsushima pour aider à vendre l’emplacement.

La préfecture de Nagasaki – dont fait partie Tsushima – a une page de tourisme consacrée à l’île. Et en ce moment, il regorge d’informations sur l’exclusivité PlayStation 4. Il met en évidence comment le jeu s’inscrit dans l’histoire du monde réel de Tsushima et comment le développeur Sucker Punch a recréé les images et les sons de l’île. Le site offre une lecture intéressante, et tout est disponible en anglais.

Envie de faire un voyage à Tsushima? Trouvez un endroit calme pour composer le haïku dans la section commentaires ci-dessous.