La Oscars Academy élit David Rubin pour un second mandat à la présidence

Le directeur de casting, David Rubin, a été réélu pour son deuxième mandat à la présidence de l’Académie des arts et des sciences du cinéma, a annoncé mardi l’Académie.

Plus tôt dans la journée, Rubin a été nominé pour un Emmy Award pour le casting de «Big Little Lies». Son autre travail en tant que directeur de casting comprend «The English Patient», «Men in Black» et «The Talented Mr. Ripley».

Les 54 membres du Conseil des gouverneurs ont élu Rubin pour la première fois l’été dernier. Les présidents en poste sont pratiquement toujours réélus à l’Académie, qui a récemment été contrainte de repousser le calendrier des Oscars de l’année prochaine et de l’ouverture de son Academy Museum of Motion Pictures, longtemps retardée.

Lire aussi: Pourquoi le producteur Michael Shamberg a poursuivi l’Académie des Oscars: « Ils ne veulent écouter personne »

Les présidents sont généralement autorisés à servir quatre mandats d’un an. Rubin sera éligible pour se présenter à nouveau l’été prochain, mais il devra quitter le conseil d’administration en 2022 en raison des limites de mandats.

Les gouverneurs ont également choisi les officiers pour les 12 prochains mois. La première vice-présidente Lois Burwell et le vice-président Larry Karaszewski ont été réélus aux postes qu’ils occupaient depuis un an, tandis que le trésorier Jim Gianopulos retourne à ce poste après une interruption. Isis Mussenden (vice-président) Wynn P. Thomas (vice-président) et Janet Yang (secrétaire) ont été élus pour la première fois.

Les officiers sont également présidents des comités de l’Académie, qui ont été énoncés dans le communiqué de presse AMPAS:

Lois Burwell, première vice-présidente

(président, comité des prix et des événements)

Larry Karaszewski, vice-président

(président, comité de conservation et d’histoire)

Isis Mussenden, vice-président

(président, comité du musée)

Wynn P. Thomas, vice-président

(président, comité de l’éducation et de la sensibilisation)

Jim Gianopulos, trésorier

(président, Comité des finances)

Janet Yang, secrétaire

(président, comité des membres et de la gouvernance)