La nuit des morts-vivants et tous les autres films de zombies de George Romero, classés

3. Le pays des morts (2005)

George Romero a pris une pause prolongée de la Morte série après la sortie de Le jour des morts (sans compter son scénario pour le remake de Tom Savini en 1990 de Nuit des morts-vivants), et n’a pas sorti un autre film de zombies avant la sortie 2005 de Pays des morts. Plein de satire, de commentaires sociaux et de sang, le quatrième film de la série a repris où journée laissé et a changé les choses d’un cran. Situé dans une version de Pittsburgh, en Pennsylvanie, qui a été réorganisée autour de la tour émeraude qu’est Fiddler’s Green et des bidonvilles qui entourent la tour de luxe, le film dépeint un monde plus divisé que jamais. Mais comme nous l’avons appris avec le reste des films de Romero, la mort est inévitable.