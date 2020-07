La nouvelle technologie de charge d’Oppo diminue la capacité de la batterie à un rythme inquiétant

La technologie de charge 125 W d’Oppo peut réduire la capacité de votre batterie à 80% en un peu plus de deux ans.

C’est nettement plus de dégradation qu’avec la technologie 65W.

La charge du flash 125W d’Oppo peut être idéale si vous souhaitez recharger votre téléphone à la hâte, mais ces performances peuvent nuire à la durée de vie de la batterie à long terme.

La société a noté que la capacité de la batterie est «maintenue» à 80% après 800 cycles de charge et de décharge complets à 125 W. En d’autres termes, vous risquez de perdre un cinquième de votre capacité en un peu plus de deux ans si vous videz complètement votre batterie chaque jour. Vous durerez de manière réaliste plus longtemps s’il vous reste encore des charges à la fin de chaque journée, mais il y a de fortes chances que vous remarquiez l’effet. Bien sûr, les utilisateurs plus légers mettront plus de temps à atteindre cette barre des 800 cycles.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle technologie d’Oppo dégrade les batteries plus rapidement que nous ne l’avons vu auparavant.

Chargement du sondage

Cela semble être bien pire qu’avec la technologie de charge filaire antérieure. Oppo a précédemment rapporté que sa charge de 65 W avait réduit la capacité d’une batterie à environ 91% après 800 cycles. C’est toujours important, mais cela pourrait ne pas avoir d’effet tangible pendant la durée de vie utile de votre appareil.

Cela ne vient pas comme une surprise complète. La charge à haute puissance exerce une pression supplémentaire sur une batterie, et Oppo a dû adopter une conception de batterie de meilleure qualité qui pourrait gérer l’énorme courant de 12,5 A du chargeur 125 W. Il suggère cependant que la technologie de charge rapide existante pourrait atteindre ses limites.

Ce n’est pas la seule nouvelle option de charge rapide, heureusement. Oppo propose également des mini-chargeurs 50W et 110W qui ne devraient pas autant affecter votre batterie. De plus, la vitesse de charge complète ne s’applique qu’aux téléphones compatibles avec la technologie Oppo – les autres appareils dureront plus longtemps si vous utilisez des formats plus universels comme USB Power Delivery ou Quick Charge de Qualcomm. Et si vous préférez minimiser la recharge, il existe toujours des applications d’économie de batterie pour tirer le meilleur parti de votre appareil.

Prochain: Revue Oppo Find X2 Pro: rapide, à la mode et fantastique